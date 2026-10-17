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Detienen a cúpula de las "Cucarachas"

Por EFE

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a cúpula de las "Cucarachas"
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      Nueva Delhi, India.- La cúpula del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como las "Cucarachas", quedó este viernes en jaque tras la detención de su fundador, Abhijeet Dipke, y de más de 150 manifestantes durante una nueva protesta en el centro de Nueva Delhi.

      Las "Cucarachas" convocaron a sus seguidores este viernes por la tarde en Central Park, en el corazón de Connaught Place, el principal distrito comercial del centro de la capital bajo el lema "Que ondee la bandera tricolor" tras una de las semanas más convulsas en la capital.

      Las autoridades reaccionaron con un severo bloqueo de la ciudad, clausurando el parque, mientras la Policía de Tráfico restringió los accesos en una veintena de calles aledañas. A pesar de que el CJP pidió a sus simpatizantes acudir en pequeños grupos, el despliegue policial no dio tregua y Dipke fue introducido por la fuerza en un vehículo policial cuando se dirigía a la zona.

      Junto a los más de 150 manifestantes retenidos, la Policía también detuvo a la activista estudiantil Neha Bora, otra cara visible de la formación.

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