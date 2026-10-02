Detienen a sospechoso de planear un atentado

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Londres, Ing.- La policía británica detuvo a un ciudadano británico-iraní sospechoso de planear un atentado terrorista en una base aérea estadounidense en Inglaterra, por el cual las autoridades británicas han vinculado a Irán.

El hombre, de 27 años, fue detenido en el centro de Londres el jueves, y la policía ha registrado dos propiedades en la capital británica, indicó la Policía Antiterrorista en un comunicado.

Un ciudadano británico de 26 años fue interrogado por la policía "bajo advertencia", lo que significa que la entrevista fue grabada y puede utilizarse en futuros procesos judiciales.

La policía detuvo a cinco hombres el domingo, todos ciudadanos británicos de unos 20 años y de Londres, por el incidente cerca de la base aérea Fairford, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar a Irán. Desde entonces, han quedado en libertad bajo fianza.

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Decenas de residentes fueron evacuados de sus hogares cerca de la base mientras agentes de policía armados y expertos militares en desactivación de bombas irrumpían en la zona rural. La policía afirmó posteriormente que encontró una cantidad de un acelerante en tres furgonetas vinculadas a los sospechosos.