Devuelve Hamás otros dos cuerpos

Hamás ha entregado los restos de dos rehenes más al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza, informó el martes el ejército israelí. Desde que comenzó el alto al fuego el 10 de octubre, los restos de 13 rehenes han sido devueltos a Israel. Después de que estos últimos restos lleguen a Israel, aún se necesitan recuperar otros 13 en Gaza y entregarlos.

Durante una visita a Israel el martes, el vicepresidente estadounidense JD Vance instó a tener “un poco de paciencia” en medio de la frustración israelí con el ritmo de las devoluciones por parte de Hamás.

“Algunos de estos rehenes están enterrados bajo miles de libras de escombros. De algunos de ellos, nadie sabe siquiera dónde están”, declaró Vance.

Israel está liberando 15 cuerpos palestinos por los restos de cada rehén muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Vance y otros enviados proyectaron optimismo el martes sobre el frágil acuerdo de alto el fuego en Gaza, calificando el avance como mejor de lo anticipado durante una visita a un nuevo centro en Israel para la cooperación civil y militar.

El vicepresidente Vance señaló los brotes de violencia de los últimos días, pero dijo que el alto el fuego, que comenzó el 10 de octubre, va “mejor de lo que esperaba” tras dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Ambos están en Israel mientras persisten dudas sobre el plan a largo plazo para la paz, entre ellas, si Hamás se desarmará, cuándo y cómo se desplegará una fuerza de seguridad internacional en Gaza y quién gobernará el territorio después de la guerra.