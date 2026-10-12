¿Qué es el Día de los Pueblos Indígenas?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los pueblos indígenas celebran el lunes su historia de resistencia, que se remonta a siglos, con ceremonias, danzas y discursos.

¿Por qué se llama Día de los Pueblos Indígenas?

El expresidente estadounidense Joe Biden conmemoró oficialmente el Día de los Pueblos Indígenas en 2021. Un número cada vez mayor de estados y ciudades también lo han reconocido, pasando de un día que durante mucho tiempo estuvo arraigado en la celebración del explorador Cristóbal Colón a uno centrado en las personas cuyas vidas y cultura quedaron cambiadas para siempre por el colonialismo.

A continuación presentamos un vistazo a por qué se llama Día de los Pueblos Indígenas y cómo lo celebra la gente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Día de los Pueblos Indígenas ha sido reconocido durante décadas, en distintas formas y bajo diversos nombres, para celebrar su historia y cultura y para reconocer los retos que siguen enfrentando.

Biden había señalado en un comunicado que el día busca "honrar a los primeros habitantes de Estados Unidos y a las naciones tribales que continúan prosperando hoy".

Por lo general se celebra el segundo lunes de octubre, el mismo día que el Día de Colón, un feriado federal establecido en respuesta a la discriminación contra los italoestadounidenses para reconocer el avistamiento que hizo Colón del continente americano en 1492.

En años recientes, la fecha ha estado marcada por protestas contra monumentos a Colón, al igual que en favor de la justicia ambiental, de la devolución de tierras indígenas y para crear conciencia sobre las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas.

Acciones oficiales y reconocimiento estatal

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que no reconocerá el Día de los Pueblos Indígenas junto con el Día de Colón en octubre.

Aunque no es un feriado federal, algunos estados, al igual que Washington, D.C., tienen días festivos que honran a los pueblos indígenas, algunos de los cuales se celebran el segundo lunes de octubre. El Día de los Pueblos Indígenas suele emparejarse con el Día de Colón o sustituye por completo el feriado federal. Varias ciudades y sistemas escolares también celebran el Día de los Pueblos Indígenas.

"Durante generaciones, las políticas federales buscaron sistemáticamente asimilar y desplazar a los pueblos nativos y erradicar las culturas nativas", escribió Biden en la proclamación del Día de los Pueblos Indígenas.

"Hoy reconocemos la resistencia y la fortaleza de los pueblos indígenas, al igual que el impacto positivo inconmensurable que han tenido en todos los aspectos de la sociedad estadounidense", declaró.

En una proclama aparte por el Día de Colón, Biden elogió el papel de los italoestadounidenses en la sociedad de Estados Unidos, pero también aludió a la violencia y el daño que Colón y otros exploradores de la época trajeron al continente americano.

Colón, de origen italiano, desembarcó el 12 de octubre de 1492 en lo que hoy son las Bahamas y fue el primero de una oleada de exploradores europeos en el continente americano que buscaban oro y otras riquezas, incluidas personas para esclavizar. En el transcurso de esa búsqueda, las poblaciones nativas fueron diezmadas.

"Hoy también reconocemos la dolorosa historia de agravios y atrocidades que muchos exploradores europeos infligieron a las naciones tribales y a las comunidades indígenas", escribió Biden. "Es una medida de nuestra grandeza como nación que no busquemos sepultar estos vergonzosos episodios de nuestro pasado, sino que los afrontemos con honestidad, los saquemos a la luz y hagamos todo lo que podamos para abordarlos".