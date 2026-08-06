Mark Carney califica de "desagradables" negociaciones con Estados Unidos

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TORONTO (AP) — El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró el jueves que las negociaciones comerciales con Estados Unidos se habían vuelto "desagradables" después de que el presidente Donald Trump arremetió contra su vecino del norte y contra el gobierno canadiense, amenazando con aumentar sus aranceles.

Mark Carney sobre las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos

Carney señaló que Canadá sigue siendo parte de las negociaciones a pesar de los comentarios de Trump, y describió las conversaciones como una lucha para proteger a los trabajadores y las empresas canadienses.

"Esta es una negociación complicada", afirmó Carney en francés. "Se podría decir ´desagradable´. Pero es una cuestión sobre los empleos de los canadienses. Es una cuestión sobre el futuro de las empresas canadienses".

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Trump criticó a Canadá durante su discurso del miércoles en Las Vegas.

"Canadá es desagradable. Lo es. Son desagradables", subrayó Trump. "Amo a su gente, pero son desagradables. Un liderazgo desagradable".

Carney comentó que "estamos en medio de una guerra arancelaria con los estadounidenses", pero se rió cuando le preguntaron por los comentarios de Trump. Indicó que los negociadores canadienses se encontraban en Washington esta semana y que tenía previstas más conversaciones con Trump después de hablar con él la semana pasada.

Impacto de los aranceles y reacciones canadienses

Estados Unidos ya implementó aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles canadienses. Trump ha amenazado con impuestos a la importación de hasta el 50% a más productos canadienses a partir del 19 de agosto.

Las empresas a menudo trasladan el aumento arancelario a los consumidores en forma de precios más altos. Trump asegura que los costos creados por los aranceles obligarán a las empresas a trasladar su mano de obra a Estados Unidos, aunque hay poca evidencia de ello en los datos económicos.

Las amenazas arancelarias de Trump y sus reiteradas insinuaciones de que Canadá debería convertirse en el estado 51 de Estados Unidos han enfurecido a muchos canadienses, lo que ha llevado a muchos de ellos a cancelar sus viajes a Estados Unidos.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha argumentado que Canadá y China son los únicos dos países que han tomado represalias contra los aranceles de Trump, y entre sus preocupaciones mencionó las restricciones a la venta de alcohol estadounidense en algunas provincias canadienses. Funcionarios canadienses afirman que sus contramedidas fueron una respuesta a los aranceles ya existentes de Estados Unidos.

Canadá es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y la medida amenaza con aumentar todavía más los precios en un momento en que los estadounidenses ya han expresado su frustración debido al alto costo de vida de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Carney indicó que los aranceles existentes de Estados Unidos sobre el aluminio han contribuido a un aumento del 58% en los precios del aluminio en Estados Unidos.

"No es una buena situación para las empresas estadounidenses", expresó Carney.