Discurso extremo en Israel crece antes de elecciones del 27 de octubre

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LUBBAN AL-SHARQIYA, Cisjordania (AP) — El discurso extremo se ha disparado durante el gobierno de extrema derecha del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y puede escucharse en los niveles más altos antes de las elecciones de Israel del 27 de octubre.

Discurso extremo en campaña electoral israelí

Cuando faltan apenas unas días para la votación, el centro de estudios israelí OFEK compartió con The Associated Press una hoja de cálculo que enumera 227 comentarios extremos realizados este año por funcionarios, como parte de un proyecto en curso que rastrea la incitación. Aunque Netanyahu no ha utilizado la retórica de sus aliados de extrema derecha, hace campaña con el lema "derecha o Palestina", que algunos críticos han calificado de incitación.

Este es el ambiente en Israel tras años de guerra. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, un ministro de Defensa afirmó que el ejército estaba combatiendo a "animales humanos" en Gaza. Sudáfrica citó esas declaraciones al acusar a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, acusaciones que Israel rechaza enérgicamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto en Cisjordania y tensiones sociales

El discurso de odio, amplificado por la IA y las redes sociales, moldea las actitudes cotidianas en Israel. Un comentarista que respalda a Netanyahu ha llamado "mono" al rival más cercano del primer ministro, Gadi Eisenkot, un comentario ampliamente considerado como un insulto contra la población mizrahim de Israel, judíos con raíces en el mundo árabe.

Algunos comentarios extremos apuntan a los ciudadanos árabes de Israel, que tienen derecho a votar y a ocupar cargos públicos. Pero la mayor parte del discurso se dirige a los palestinos en Gaza y en la Cisjordania, un territorio ocupado donde la violencia de los colonos judíos se ha disparado y se realizan pocas detenciones.

En toda Cisjordania, plagada de controles de carretera y barreras para los palestinos, el árabe en algunas señales de tráfico ha sido borrado con pintura. Los colonos se burlan y tocan la bocina al pasar junto a una tienda palestina al borde de la carretera en Lubban al-Sharqiya, donde el mes pasado se colocaron decenas de banderas israelíes. El propietario, Mouayad Oweis, ha sido amenazado si las retira.

"Aquí enfrentamos ataques de colonos todo el tiempo", dijo con aspecto agotado. Parte del discurso más duro en Israel refleja el deseo de ver a palestinos como él marcharse para siempre.

"Es interminable. Es una locura", dijo Achiya Schatz, fundador del monitor israelí de desinformación FakeReporter, sobre el discurso tóxico. "En Israel, es bastante habitual", y está empeorando, agregó.

A continuación, algunos ejemplos.

___

"Se debe obligar a los residentes de Gaza a abandonar sus hogares; deben ser expulsados por todos los medios posibles, como cortarles el agua, y quien quiera beber una botella se irá. Matarlos a todos sería increíble".

— Moshe Feiglin, líder del partido Zehut.

___

"Son una ´quinta columna´ en todo el sentido del término, fervientes admiradores de Hamás que sueñan con el día en que puedan destruirnos a todos".

— Zvi Sukkot, miembro del Parlamento, sobre miembros árabes.

___

"Cualquiera que haya elegido estudiar medicina en instituciones que sirven como incubadoras del terrorismo y de la negación de la existencia del pueblo en Israel —ya sea en (la ciudad cisjordana de) Nablus o en Jerusalén Oriental— no puede formar parte del sistema sanitario israelí".

— Limor Son Har-Melech, miembro del Parlamento, sobre trabajadores médicos árabes.

___

"No basta con aislar Gaza. Sus residentes deben ser expulsados de allí".

— Zvika Mor, candidato y padre del exrehén Eitan Mor

___

"Destruimos Gaza, y ese es el cambio que traje con el respaldo del primer ministro".

— Israel Katz, ministro de Defensa.

___

"De hecho, no existe tal cosa como una identidad palestina".

— Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora y de Lucha contra el Antisemitismo.

___

"En Yenín no hay civiles inocentes. En Yenín no hay niños inocentes".

— Yitzhak Kroizer, miembro del Parlamento, sobre la ciudad cisjordana.

___

"Estamos regresando a casa. Gaza es nuestra".

— Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional.

___

"Si el Estado de Israel no se hubiera establecido, y si no hubiera ayudado a la población a la que pertenecen Walid y sus amigos a cursar estudios superiores, todavía estarían montando camellos".

— Amichai Eliyahu, ministro de Patrimonio.

___

"En resumen, la ensalada que estás comiendo contiene una gran cantidad de veneno palestino".

— Amit Halevi, miembro del Parlamento, sobre productos de Cisjordania.

___

"Mansour Abbas y sus colegas de Ra´am deberían estar sentados en una sala de interrogatorios, no en el pleno".

— Tzvika Foghel, miembro del Parlamento, sobre parlamentarios árabes.

___

"Lo que está ocurriendo en Judea y Samaria (Cisjordania) debería, en última instancia, ocurrir también en Gaza".

— Yariv Levin, ministro de Justicia, sobre los asentamientos.

___

"Vamos a ´judaizar´ el Néguev y Galilea, tal como lo hicimos en Judea y Samaria".

— Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, comparando dos regiones de Israel con Cisjordania.