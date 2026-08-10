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Miky Huidobro dará concierto gratuito en Kings of Groove

Miky Huidobro interpretará temas de su álbum 'Gentleman del rock' y canciones de Molotov en vivo.

Por El Universal

Agosto 10, 2026 05:45 p.m.
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Miky Huidobro dará concierto gratuito en Kings of Groove
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      El próximo miércoles, 19 de agosto, Miky Huidobro, en su faceta como "el Gentleman del rock", se presentará gratuitamente, como parte de las celebraciones del 10° aniversario de Kings of Groove, una tienda de accesorios e indumentaria para bajos y guitarras.


      En colaboración con Reactor 105, 7 FM y la marca mexicana, conocida en la escena musical nacional, celebrarán sus primeros 10 años, desde su inauguración en 2016 y el integrante de Molotov será quien se encargué del show, el cual tendrá lugar en las instalaciones de Heredia Clothing.

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      De acuerdo con las redes sociales del músico, Reactor y Kings of Groove el encuentro será las 5:00 pm, sin embargo, aquellas personas que quieran acceder al show, tendrán que presentarse con tiempo de anticipación en el establecimiento, ya que se trata de un evento con cupo limitado.
      El bajista presentará su proyecto del "Gentleman del rock", como se títula la producción discográfica que lanzó en 2025, de la que se desprenden temas como "Changa su madre" y "Misa Negra", aunque, por lo general, cuando se presenta con su proyecto solista, también interpreta uno de los temas de Molotov; "Hasta la basura se separa".
      Este álbum se distingue porque el músico decidió grabarlo sólo con bajo y batería; contó con la colaboración del baterista español, David Serrano, conocido artísticamente como Deivhook, pero, durante sus presentaciones en vivo, Hudibro está acompañado de la música mexicana Silvana Vega.

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