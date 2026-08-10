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Seguridad

Mujer es detenida por presuntos daños a vivienda

La señalada, de 29 años, habría causado daños en el portón y roto un cristal del inmueble

Por Redacción

Agosto 10, 2026 05:29 p.m.
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Mujer es detenida por presuntos daños a vivienda
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      San Luis Potosí, S.L.P.— Una mujer de 29 años fue detenida por elementos de la Guardia Municipal luego de ser señalada por presuntamente causar daños a una vivienda en la colonia Aguazal, al sur de la ciudad.

      De acuerdo con el reporte de la corporación, la intervención ocurrió tras un llamado canalizado por el C4 Municipal, mediante el cual se alertó sobre una mujer que presuntamente estaba causando daños a un inmueble.

      Al acudir al lugar, los agentes se entrevistaron con la parte afectada, quien señaló a una mujer de 29 años como la presunta responsable y refirió que se trataba de su exvecina.

      Según el señalamiento, la mujer habría ocasionado daños en el portón de la vivienda y roto uno de los cristales del inmueble.

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      Ante estos hechos, los elementos de la Guardia Municipal realizaron la detención de la mujer y procedieron conforme al protocolo correspondiente.

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      La persona señalada quedó a disposición de la autoridad competente para determinar lo que corresponda conforme a la investigación de los hechos.

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