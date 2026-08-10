Suben a 111 los muertos por terremoto de 7.4 grados en Colombia

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CALI, Colombia (AP) — Un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el noroeste de Colombia dejó el lunes al menos 111 muertos, 87 heridos y personas atrapadas en edificios que colapsaron, por lo que el gobierno se dispone a declarar una emergencia nacional.

Acciones de la autoridad

En un mensaje televisado el presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria para las próximas horas, lo que permitirá trasladar recursos con mayor agilidad a las zonas afectadas.

El mandatario agregó que hasta ahora se han reportado "1.575 viviendas averiadas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados" y pidió que la prioridad sea rescatar a las personas que permanecen bajo los escombros.

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El sismo se produjo a las 7.34 hora local (12.34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, un municipio ubicado en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Impacto en la comunidad

La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali, así como en Chocó.

La cobertura de telefonía móvil estaba caída en la mayor parte de Pereira y desde las zonas más altas podía verse una nube de polvo cubriendo la ciudad. Mónica Sánchez contó a The Associated Press que su fábrica de confecciones de uniformes posiblemente sufrió daños irreparables, ya que una de las paredes interiores se derrumbó. "Es impactante, la ciudad se nos vino encima", se lamentó.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, sostuvo que una parte del Hospital Universitario de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros.

Equipos de rescate y civiles buscaban en Cali sobrevivientes entre los restos de las decenas de edificios destruidos, pasando grandes trozos de hormigón y escombros de mano en mano en una larga fila de voluntarios. La escena era inquietantemente similar a las vistas en la vecina Venezuela en las últimas semanas, tras la devastación causada por dos potentes terremotos.

Jorge Moncayo, un taxista de 64 años de Cali, dijo a la AP que vio columnas de polvo elevarse por toda la ciudad desde su casa ubicada en un barrio en las laderas, mientras los edificios se derrumbaban. "Tembló toda mi casa... nunca me ha tocado un temblor tan fuerte", afirmó.

Más de 1.400 personas fueron reportadas como no localizadas por sus familiares en una página de internet habilitada por ciudadanos. Dana Carolina Zamora busca a su tío Miguel Ángel Zamora, un campesino de 60 años que vive junto a su esposa en una zona rural de El Cairo, un municipio del Valle del Cauca afectado en cerca de un 80% , según la gobernadora Toro.

"Vive en una casa de bahareque (construcción tradicional con mezcla de palos y barro) entonces son muy endebles. Tenemos miedo, esperemos que no sea así, que esté bien y que sólo sea falla de comunicación", aseguró Zamora vía telefónica a AP desde Cali.

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el del lunes fue "el evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI" y que le sucedieron 21 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí, en el departamento de Chocó, uno de los más pobres del país.

"Evacuamos lo más rápido que se pudo... no se había sentido tan fuerte aquí en Bogotá", relató a AP Javier Tinoco, un residente en el norte de la capital colombiana y dijo estar especialmente nervioso al recordar los terremotos de Venezuela en junio que dejaron más de 5.000 muertos.

Michael Schmitz, geofísico y profesor de la Universidad Central de Venezuela, indicó a la AP que se trató de un terremoto importante que recuerda al ocurrido en la localidad de Armenia en 1999 que mató cerca de 1.170 personas. Sin embargo, explicó que entonces "fue un terremoto superficial", mientras que el de hoy fue más profundo "dentro de la loza de subducción", lo que hizo que la afectación no fuera tan fuerte en la superficie.

De la Espriella ordenó instalar un puesto de mando unificado que reúne a distintas instituciones para coordinar la ayuda. La respuesta al terremoto representa el primer gran desafío para el mandatario, un aliado de Donald Trump que juró el cargo el fin de semana.

"El Chocó nunca más será la tierra del olvido", dijo De la Espriella desde la capital, Quibdó, a donde arribó para evaluar los daños. Anunció subsidios de alquiler para quienes sufrieron daños en sus viviendas y dispuso "todo el aparato militar y policial" para llevar ingenieros, rescatistas y caninos.

La Aeronáutica Civil colombiana reportó daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, por lo que fueron suspendidas las operaciones aéreas para evaluar los daños estructurales en la infraestructura.

El sismo también se sintió ligeramente en la capital de Panamá, donde algunos edificios fueron evacuados y se detuvo por momentos la operación del metro, y un poco más fuerte en zonas de la frontera sur con Colombia, sin que se informaran daños o heridos.

En Ecuador fue sentido en ciudades como Tulcán —fronteriza con Colombia— Ibarra y Quito, la capital, en las que algunas personas salieron apresuradamente de edificios altos durante el feriado nacional. No se reportaron daños o víctimas.

Líderes políticos de la región como los presidentes de Guatemala y El Salvador y las mandatarias de México y Venezuela, así como el ministro de Relaciones Exteriores de Israel y el secretario de Estado estadounidense enviaron mensajes de solidaridad y manifestaron su disposición de ayudar a Colombia.

El Departamento de Estado estadounidense anunció que se destinarán 15,5 millones de dólares en ayuda humanitaria y evaluación de daños en Colombia.