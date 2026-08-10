SAT analiza extender programa de regularización de adeudos fiscales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante los buenos resultados que se han obtenido, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) analiza la posibilidad de que el programa de regularización de adeudos fiscales pueda estar vigente para el próximo año.

Funcionarios del órgano recaudador de impuestos, dieron a conocer que hasta el momento se han logrado recuperar seis mil 436 millones de pesos a través de dicho esquema.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El programa es exitoso, las cifras lo avalan, el universo de contribuyentes ha crecido respecto al año anterior; seguramente derivado de los resultados se estaría pensando en ampliar el programa", dijo el titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación 3 de las oficinas del SAT en Viaducto en la Ciudad de México.Durante una conferencia de prensa, aseguró que se trata de un programa que beneficia a los contribuyentes porque por medio de este, pueden reducir prácticamente hasta el 100% los recargos, multas y gastos de ejecución de sus adeudos."Eso hace que sea exitoso, para todos los contribuyentes que quieran regularizar su situación fiscal", afirmó.Por eso, sería conveniente que estuviera contemplado para la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2027 que sería sometido a consideración del Congreso de la Unión, consideró."Sí (lo propondrían para el siguiente año) dado los beneficios que se han tenido con el universo de los contribuyentes la tendencia para el nivel de ingresos que era de 35 millones a 300 millones de pesos, la verdad se ve que la tendencia es positiva", destacó.Hizo ver que para ello, se he hace el análisis y se determina, pero dijo desconocer si el monto de 300 millones de pesos vigente para las personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal de 2024 no rebasen esa cantidad, vaya a aumentar nuevamente si es que se propone para el próximo año.El Administración de la oficina Desconcentrada de Recaudación 1 del SAT en Bahía de Santa Bárbara en la capital de país, Alan Vázquez Armenta, enfatizó que gracias a la efectividad del programa se han recuperado para la hacienda pública seis mil 436 millones de pesos.Se logró disminuir un total de seis mil 134 millones de pesos por la aplicación del estímulo por concepto de multas, recargos y gastos de ejecución, mencionó.Detalló que se beneficiaron 38 mil 399 contribuyentes de los cuales 11 mil 404 eran empresas y 26 mil 955 personas físicas.Indicó que el estímulo total aplicado a las empresas regularizadas fue de 4 mil 246 millones de pesos, con lo cual el SAT recuperó cuatro mil 452 millones de pesos.Mientras que las personas físicas que corrigieron su situación fiscal aplicaron por estímulo un total de mil 888 millones de pesos con lo que se recuperaron mil 984 millones de pesos.Por su parte, el administrador de la oficina desconcentrada de Recaudación 3 en el Oriente de la Ciudad de México, Erick Arturo Mendoza, desgloso los resultados por tipo de gravamen.Del total, especificó, que 4 mil 076 millones de pesos correspondieron al impuesto sobre la renta (ISR), y 2 mil 100 millones por el IVA.En tanto que 82 millones de pesos por el impuesto al comercio exterior y 166 millones a otros rubros.El funcionario hizo un llamado para que los causantes que aún no se han sumado al programa se animen a hacerlo ya que vence el 31 de octubre de 2026 para presentar la solicitud a través del portal o de forma presencial.