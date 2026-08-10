Brinca barda y roba cable en Club La Loma
Fue detectado por cámaras cuando presuntamente brincó la barda y sustraía cableado de cobre en Lomas del Tecnológico
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San Luis Potosí, S.L.P.— Un hombre de 54 años fue detenido por agentes de la Guardia Municipal tras ser señalado por presuntamente sustraer cableado de cobre de una instalación eléctrica en el Residencial Club La Loma, en la colonia Lomas del Tecnológico.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, los agentes realizaban recorridos de seguridad en el cuadrante poniente cuando recibieron el reporte sobre una persona que había sido detectada sustrayendo cableado.
Personal de seguridad del residencial informó a los oficiales que el hombre había sido identificado mediante las cámaras de vigilancia cuando brincó la barda perimetral del lugar. Posteriormente, fue localizado presuntamente en flagrancia mientras sustraía cableado de cobre.
Los elementos municipales aseguraron una rejilla de plástico color negro que contenía cable eléctrico de cobre.
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A petición de la parte afectada, los agentes realizaron la detención y dieron lectura de los derechos que le asisten como persona detenida. El hombre fue identificado como Laureano "N", de 54 años.
Posteriormente, fue trasladado al área de Justicia Cívica para su certificación médica y después quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación legal.
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