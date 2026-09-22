Donald Trump firma acuerdo para ampliar bases en Groenlandia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

NACIONES UNIDAS (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia destinado a reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, allanando el camino para instalar más bases estadounidenses en Groenlandia y a aliviar las tensiones por sus reiterados llamados a que la vasta isla pase a formar parte de Estados Unidos.

Acuerdo para reforzar presencia militar en Groenlandia

La firma se realizó el martes, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pocos días después de que Trump anunciara el pacto para reforzar la presencia militar de Estados Unidos en la vasta y helada isla, pero mantenerla bajo control danés. El acuerdo permanecería vigente aun si Groenlandia decide independizarse en el futuro.

"Esto es tremendo para Europa y para Estados Unidos y para todos", afirmó Trump, justo antes de que se firmara el acuerdo. "Y para Groenlandia, va a ser increíble".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mandatario republicano ha manifestado su deseo de adquirir Groenlandia desde al menos 2019 y, durante su segundo mandato, lanzó amenazas de arrebatarle el territorio semiautónomo a Dinamarca, un aliado de la OTAN. El martes, no respondió a preguntas sobre si quedaba descartada una adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos ha tenido presencia en Groenlandia durante muchos años

Funcionarios de Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca negociaron durante meses tras bambalinas, en busca de soluciones para atender algunas de las preocupaciones de seguridad de Trump sobre la isla, rica en minerales.

Las intenciones del mandatario estadounidense respecto de Groenlandia tensaron las relaciones dentro de la OTAN, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que una toma de control por parte de Estados Unidos equivaldría al fin de la alianza atlántica.

El enfrentamiento inquietó a muchos de los aproximadamente 56.000 habitantes de Groenlandia y abrió una brecha entre Estados Unidos y Dinamarca y sus socios de la Unión Europea, que intensificaron los ejercicios de seguridad en la isla y el apoyo financiero para el territorio.

El comercio y las expectativas de una apropiación de recursos también han influido en las preocupaciones sobre el futuro de la isla: cerca de dos tercios de su territorio se encuentran dentro del Círculo Polar Ártico, donde el derretimiento del hielo marino ha abierto rutas adicionales de navegación.

Estados Unidos tuvo una presencia destacada en Groenlandia durante décadas, pero, desde 1945, la presencia militar estadounidense en la isla se ha reducido de miles de soldados en 17 bases e instalaciones a unos 200 soldados en la remota Base Espacial Pituffik, en el noroeste. La base respalda operaciones de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

Detalles del acuerdo y reacciones oficiales

En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas antes de la firma, Trump sostuvo que Estados Unidos "comenzará de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en los lugares apropiados", incluida la "construcción de dos bases militares muy importantes".

El parlamento danés aprobó el año pasado un proyecto de ley para permitir la instalación de bases militares de Estados Unidos en suelo danés, ampliando un acuerdo militar de 2023 alcanzado con el gobierno de Biden que otorgó a las tropas estadounidenses un amplio acceso a bases aéreas en Dinamarca.

Trump había insistido previamente en que Estados Unidos necesitaba "tomar Groenlandia" para impedir que Rusia o China hicieran lo mismo. Aunque el mandatario dijo que preferiría "llegar a un acuerdo" por el territorio, añadió que "de una forma u otra, vamos a tener Groenlandia".

El acuerdo sobreviviría aun si Groenlandia busca y obtiene la independencia

El acuerdo, difundido por los tres gobiernos tras la firma, permite que Washington "modernice y amplíe" sus actividades en Pituffik.

También se indica que Estados Unidos puede establecer "áreas de defensa" en Narsarsuaq, en el sur, y Mestersvig, en el este, y que "podrá establecer áreas de defensa adicionales en Groenlandia y reforzar sus operaciones o instalaciones militares". Washington deberá adjudicar contratos de bienes y servicios relacionados con la instalación, el mantenimiento o el desmantelamiento de esas bases "a fuentes groenlandesas en la mayor medida posible".

El acuerdo contempla una amplia movilidad militar de Estados Unidos en el territorio de Groenlandia, incluido el "acceso submarino". En el documento se indica que los firmantes comparten el interés de permitir el acceso de las fuerzas armadas de Estados Unidos a Groenlandia para defender el área de la OTAN, a la propia Groenlandia y al continente americano, incluso mediante el "Domo dorado", el sistema de defensa antimisiles planeado por Trump. Frederiksen dijo que no se había tomado ninguna decisión sobre los detalles de ese sistema.

No se permitirá que ningún país no perteneciente a la OTAN establezca "sus propias instalaciones militares, con personal o sin él, en Groenlandia", ni que tenga una presencia militar "persistente", salvo que los firmantes acuerden lo contrario.

El acuerdo "no tiene fecha de finalización", y si Groenlandia decide independizarse, aceptará permanecer en la OTAN y asumir los derechos y obligaciones de Dinamarca en virtud del pacto.

Todas las partes presentan el acuerdo como un paso positivo

Frederiksen calificó el martes el acuerdo como "un pacto que puede durar para siempre", y lo describió como beneficioso para Estados Unidos, Groenlandia, Dinamarca y la alianza de la OTAN en general.

"Señor presidente, usted ha sido muy claro: no quiere que los adversarios se acerquen demasiado", expresó. "Estoy totalmente de acuerdo".

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, lo calificó como "un acuerdo en el que todos ganan".

"Su seguridad es nuestra seguridad", manifestó, "y nuestra seguridad es su seguridad".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien ayudó a bajar la temperatura en el punto máximo de la crisis en enero, celebró la firma del acuerdo, y escribió en X que "este acuerdo, junto con el creciente papel de la OTAN en asegurar esta vital región, mejora nuestra seguridad colectiva y apoya un futuro más seguro y estable para todos nosotros".

Sin embargo, el enfrentamiento no se olvidará rápidamente.

"Diría que mucha confianza se ha puesto a prueba", dijo a The Associated Press Naaja Natanielsen, una de los dos legisladores en el Parlamento danés y exministra de gobierno en Nuuk. "Ha sido realmente difícil en Groenlandia, y las personas en general han estado temerosas y preocupadas por todo, desde la pérdida de nuestro país, nuestra forma de ganarnos la vida, etcétera".

Sin embargo, calificó el acuerdo como "un gran paso en la dirección correcta" y lo elogió como el primer acuerdo vinculante que Groenlandia ha firmado como país.

"Para nosotros, es un gran paso en nuestra búsqueda de una mayor autonomía y de un asiento más grande en la mesa", afirmó.

Una visiblemente aliviada Frederiksen dijo en una aparición posterior a la firma con Nielsen que "el reino de Dinamarca está en un lugar mejor que ayer".

Concluyó la conferencia de prensa diciendo: "Creo que pronto saldremos y tomaremos una cerveza fría".