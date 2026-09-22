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Oriente Medio está ocupando un lugar central en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, ya que tres años de guerras en toda la región no dan señales de amainar.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán, los combates en Yemen y las guerras de Israel con Hamás en Gaza y el grupo político-paramilitar Hezbollah en Líbano ocupan un lugar destacado en la agenda de los oradores.

El presidente estadounidense Donald Trump, que ha tenido dificultades para encontrar una salida a la guerra con Irán luego de más de seis meses, dijo que representantes de ambos países se reunieron después que lanzara una amenaza descarada en su discurso ante la ONU.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el martes.

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Trump confirma reunión con Irán tras amenaza en ONU

Trump dice que EEUU e Irán se reunieron tras lanzar amenaza en la ONU

Trump afirmó que funcionarios estadounidenses e iraníes se reunieron poco después que advirtiera en su discurso ante la ONU que podría "aniquilar" a la República Islámica si no se alcanza pronto un acuerdo para poner fin a la guerra.

Trump dijo a los periodistas que las conversaciones tuvieron lugar, pero no dio detalles más allá de describir "una muy buena reunión". Por separado, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que Trump está abierto a reunirse con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, cuando esté en Nueva York para la Asamblea General.

Discursos y críticas en la Asamblea General

Discursos de apertura critican a Israel y denuncian el sufrimiento en Gaza

Cuando comenzaba una jornada inaugural de discursos en la ONU, el rey Abdalá II de Jordania denunció un "apetito expansionista" de Israel que calificó de "amenaza regional".

Abdalá equiparó la "destrucción en Gaza y la anexión de facto de tierras en Cisjordania" con un "intento de borrar la presencia palestina" y subrayó que el objetivo de Israel era hacer "imposible" un Estado palestino.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó de "injusticia" una decisión de negar al presidente palestino Mahmud Abás una visa estadounidense para asistir a la Asamblea General.

Erdogan instó a todos los miembros de la ONU a reconocer el Estado palestino. Llamó a Gaza "el mayor cementerio del mundo para los niños" y el "campo de concentración más vergonzoso de nuestro tiempo".

Presidente de Irán adopta postura desafiante en discurso en Asamblea General

El presidente iraní Masoud Pezeshkian adoptó un tono desafiante al abordar un avión de Teherán a Nueva York para la Asamblea General, y acusó a Estados Unidos de hacer "todo lo que pueden para bloquear cada ruta posible con el fin de obligar a nuestra nación y a nuestro pueblo a rendirse, porque no pudieron hacerlo por medios militares".

Pezeshkian añadió que Irán desconfía de otra ronda de conversaciones, tras haber sido atacado dos veces por Estados Unidos e Israel durante procesos de negociación.

Estados del golfo Pérsico piden a Irán frenar ataques

Un organismo regional de Estados árabes del golfo Pérsico pidió a Irán y a sus grupos aliados que cesen sus ataques contra los Estados árabes del golfo Pérsico y permitan el libre tránsito por dos puntos de control marítimos cruciales.

Jasem Mohamed AlBudaiwi, jefe del Consejo de Cooperación del Golfo, afirmó que la interrupción del tráfico a través del estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb ha sacudido los mercados petroleros y las cadenas de suministro en todo el mundo, lo que ha "desencadenado repercusiones a nivel mundial". Irán ha dicho que atacó bases estadounidenses en la región como parte de su respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

AlBudaiwi hizo los comentarios en una reunión con funcionarios suizos al margen de la Asamblea General de la ONU.

Se espera que Trump se reúna con representantes del Consejo de Cooperación del Golfo el martes en Nueva York.

No se espera que Netanyahu se reúna con Trump en NY

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que lanzó la guerra con Irán junto con Estados Unidos el 28 de febrero, también se dirige a Nueva York para un breve viaje, pero no se espera que se reúna con Trump.

Netanyahu estará en Nueva York menos de 24 horas, periodo durante el cual Trump tiene previsto estar en Washington para una reunión con el presidente chino Xi Jinping.

Netanyahu se presentará a la reelección a finales de octubre. En el pasado se ha jactado de sus estrechos vínculos con Trump, pero esa relación parece estar deteriorándose a medida que la guerra se prolonga. Una reunión con Trump podría haber reforzado la imagen de Netanyahu de cara a las elecciones.

Se espera que el discurso de Netanyahu en la ONU el jueves genere protestas, tanto dentro como fuera de la ONU.

Colonos israelíes atacan aldea palestina en Cisjordania

Colonos israelíes atacaron la aldea palestina de Silwad la madrugada del martes, arrojando piedras, rompiendo ventanas y dañando autos, denunciaron palestinos, en el más reciente episodio de violencia en la Cisjordania ocupada.

Su rastro de destrucción era visible el martes por la mañana, con autos y corrales para ganado dañados. Nimr Afif, un pastor local, dijo que vio a unos 400 colonos subir desde el valle debajo del pueblo y atacar su vecindario antes de irse con un auto y un burro robados.

Imágenes de cámaras de seguridad de un propietario palestino proporcionadas a The Associated Press mostraron a colonos israelíes y soldados reunidos debajo de Silwad. El ejército de Israel no respondió a preguntas al respecto.

Estos ataques se han vuelto cada vez más comunes en la Cisjordania ocupada, donde los palestinos reportan incendios provocados de manera rutinaria, robo de ganado y ataques a viviendas en aldeas y pueblos.