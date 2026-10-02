Dron impacta escuela en Kiev

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Kiev, Ucrania.- Un dron ruso impactó una escuela en Kiev el jueves, informaron funcionarios municipales, mientras la capital ucraniana soportaba otro día de incesantes ataques aéreos.

Los niños y el personal de la escuela estaban en refugios cuando tocaba el dron, indicó el alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko, y su ojiva no explotó. No se reportaron víctimas, pero la fachada del edificio mostraba un gran agujero, que dejaba ver una escalera.

Kiev ha vivido en las últimas semanas repetidas alertas antiaéreas, acompañadas de fuertes estruendos de drones y misiles, lo que da una sensación de ciudad sitiada. La arremetida rusa busca aterrorizar a los civiles, según funcionarios y analistas, y quebrar su voluntad de resistencia tras 4 años y medio de invasión a gran escala de Moscú.

La tensión se está notando. Maryna Lystopad, de 35 años, contó que se le ha empezado a caer el cabello debido al estrés de la escalada de ataques ya no saber nunca dónde impactará un dron o un misil.

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"Es realmente horrible. Ya no lo soporto. Creo, creo que pronto nos vamos a ir todos. De verdad no estoy bien", le dijo a The Associated Press. "Estoy nervioso constantemente. No puedo relajarme. No dejo de pensar que si pasa algo, si algo impacta, uno de mis familiares podría morir".

En respuesta a los ataques de Rusia, Ucrania ha lanzado sus drones de largo alcance contra plantas de fabricación en el interior de Rusia y ha atacado los sitios rusos de lanzamiento de drones. Zelenskyy afirmó el jueves que las fuerzas de Kiev atacaron un lugar en la región rusa de Oryol, en el suroeste del país, que se utiliza para almacenar y lanzar drones de ataque.

Dos drones rusos impactaron este jueves un importante puente sobre el río Dniéper en Kiev, sostuvo a Klitschko, y el tráfico fue suspendido hasta que se pudiera realizar una inspección de seguridad en el sitio.

Los funcionarios ucranianos no informaron el jueves de impactos en infraestructura energética, un día después de lo que, según las autoridades, fue el mayor ataque ruso contra la red eléctrica desde la primavera pasada.

La andanada del miércoles marcó "el comienzo de la campaña de ataques de Rusia destinada a degradar la seguridad energética de Ucrania de cara al invierno... y forzar a Ucrania a capitular", señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington.