El máximo tribunal de Brasil condena a un hijo de Bolsonaro por coacción

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SAO PAULO (AP) — El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró el martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro culpable de coacción relacionada con el juicio del año pasado en el que su padre y expresidente Jair Bolsonaro fue sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Condena y argumentos del tribunal

El tribunal condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión. Los cinco magistrados que analizaron el caso coincidieron en que interfirió ilegalmente al cabildear ante el gobierno de Estados Unidos para amenazar a funcionarios brasileños con el fin de detener el juicio.

El magistrado Alexandre de Moraes, quien también supervisó el caso del intento de golpe del expresidente, manifestó que el trabajo de Eduardo Bolsonaro como legislador federal "no es cabildear en el extranjero contra su propio país". De Moraes y su esposa fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos en julio del año pasado.

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Reacciones y contexto político

Los abogados de Eduardo Bolsonaro impugnaron el veredicto y sostuvieron que no había pruebas suficientes para condenarlo. El exlegislador vive en Texas desde febrero de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a Brasil un arancel del 50% el año pasado en respuesta al juicio contra Jair Bolsonaro por intentar revertir su derrota electoral ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Las relaciones de Trump con Lula parecen haber mejorado a principios de mayo, cuando el presidente brasileño visitó la Casa Blanca, pero luego en junio el gobierno de Estados Unidos volvió a proponer aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Brasil, con el argumento de que incurre en prácticas comerciales injustificadas.

Lula dijo que durante su visita a Washington a principios de mayo le entregó a Trump documentos que muestran que Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil.

Eduardo Bolsonaro no hizo comentarios sobre la decisión del STF. Está haciendo campaña por su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, quien se espera que desafíe a Lula en las elecciones de octubre, aunque su candidatura ha enfrentado un escándalo reciente relacionado con un pago a un banquero desacreditado.

Eduardo y Flávio Bolsonaro visitaron recientemente a funcionarios de Estados Unidos en Washington, incluido Trump.