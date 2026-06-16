Fiscales federales acusan a activistas antifa en Minnesota

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ST. PAUL, Minnesota, EE.UU. (AP) — Fiscales federales presentaron cargos el martes contra 15 personas acusadas de obstaculizar la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump en Minnesota a principios de este año, acusándolas de coordinar esfuerzos para bloquear deportaciones como parte de una conspiración contra el gobierno de Estados Unidos.

Fiscales federales presentan cargos a activistas antifa en Minnesota

El martes, en una conferencia de prensa, el fiscal federal de Minnesota, Daniel N. Rosen, dijo que la investigación, que ha durado varios meses, se centró en dos grupos de activistas cuyos miembros y asociados "se opusieron violentamente a la aplicación de la ley federal".

Rosen manifestó que el operativo fue contra dos grupos con sede en Minneapolis asociados con "antifa", un movimiento difuso de activistas de izquierda al que el presidente Donald Trump ha criticado.

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Hasta el momento, no se cuenta con la información de contacto de los abogados de los acusados.

La acusación formal llega mientras el gobierno de Trump continúa apuntando a manifestantes asociados con "antifa", al que ha calificado como un grupo terrorista nacional.

En marzo, ocho personas acusadas de tener vínculos con antifa fueron declaradas culpables de cargos de terrorismo en un tiroteo en Texas, en un caso inédito que generó preocupación entre algunos grupos de libertades civiles.

Las 15 personas acusadas el martes formaban parte de "Direct Action Minnesota", una coalición de izquierda de grupos de protesta que entrena a sus miembros en la "vigilancia, la planificación operativa y la movilización rápida contra las fuerzas del orden", dijo Rosen.

Detalles confirmados sobre las tácticas y consecuencias

Los acusados desplegaron diversas tácticas para interrumpir la ofensiva, como "acechar" a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), arrojar bloques de hielo a sus vehículos, instalar bloqueos alrededor de edificios federales y repartir escudos a los manifestantes. Rosen se negó a decir si algún agente federal resultó herido como consecuencia de esas acciones.

"Que realmente, al final del día, causen o no daño corporal no es la medida de si cometieron o no un delito federal grave", dijo a los reporteros.

Cuando se le preguntó cuál es la definición del Departamento de Justicia de "antifa", Rosen dijo que la cuestión estaba "más allá del alcance" de la acusación formal, pero afirmó que varios acusados se habían identificado a sí mismos con esa etiqueta.

El martes por la tarde, decenas de manifestantes se reunieron afuera de un tribunal federal en St. Paul, donde la mayoría de los acusados tenía previsto comparecer por primera vez. Mientras algunas personas en la multitud intentaban bloquear una puerta del tribunal, agentes federales con equipo táctico rociaron con gas pimienta al grupo.

Cada uno de los acusados fue imputado por conspiración para obstaculizar o lesionar a un agente federal, lo que conlleva una pena máxima de seis años de prisión. Otros tres enfrentaron cargos adicionales, como acecho interestatal, agresión a un agente federal y destrucción de propiedad del gobierno.

Uno de los acusados, Kyle Wagner, de 37 años, fue arrestado previamente por cargos de que hizo amenazas en línea contra agentes del ICE y sus simpatizantes. Un abogado listado para Wagner en ese caso no respondió a un mensaje en busca de comentarios.

La presunta conspiración comenzó en enero, poco después de que el gobierno de Trump lanzara su amplia ofensiva migratoria, denominada Operación Metro Surge, en respuesta a reportes de fraude dentro de la comunidad somalí de Minnesota.

Durante el despliegue, convoyes policiales sin distintivos recorrieron vecindarios, derribaron puertas a golpes, esperaron afuera de escuelas y exigieron a los residentes pruebas de ciudadanía.

La operación —descrita por el Departamento de Seguridad Nacional como la mayor en su historia— llevó a miles de agentes federales, que a menudo usaban máscaras y viajaban en SUV sin distintivos, a las Ciudades Gemelas y áreas circundantes.

Rápidamente se formó una extensa red de habitantes indignados, organizada principalmente a través de hilos anónimos de mensajería vecinal, en la que ciudadanos comunes y activistas usaron silbatos y bocinas para anunciar la presencia de los agentes enmascarados y fuertemente armados.

Su llegada desató protestas masivas de residentes de Minnesota, quienes rápidamente establecieron una extensa red de chats anónimos en Signal para rastrear el movimiento de los agentes del ICE. Luego, los manifestantes usaron silbatos y bocinas de autos para llamar la atención sobre las detenciones mientras ocurrían.

A pesar de la intensa resistencia, los fiscales federales dijeron que el operativo dio como resultado más de 4.000 arrestos.

El gobierno presentó el operativo como una respuesta a una creciente investigación federal sobre miles de millones de dólares en fraudes dentro de programas de Minnesota vinculados a Medicaid. Decenas de inmigrantes somalíes han sido condenados o implicados. Trump ha calificado de "basura" a la población somalí del estado.

El gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, buscaron defender a la población somalí y condenaron a Trump por enviar agentes federales a lugares donde no eran necesarios ni deseados.

En los meses posteriores, las autoridades federales han buscado procesar a manifestantes a quienes culpan de violencia, mientras que funcionarios estatales y locales de Minnesota han impulsado cargos de agresión contra al menos dos agentes federales. Los agentes que mataron a tiros a dos manifestantes, Alex Pretti y Renee Good, no han sido acusados.

Hasta el momento, ni Walz ni Ellison han respondido a correos electrónicos enviados el martes en busca de comentarios sobre la acusación federal.