Así fue el reclamo a Cuauhtémoc Blanco en partido del Mundial 2026
El incidente refleja la mezcla entre el entusiasmo deportivo y las demandas ciudadanas hacia figuras públicas en el Mundial 2026.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El desarrollo de la Copa del Mundo de la FIFA en territorio nacional no se limita de forma exclusiva a los acontecimientos deportivos dentro de las canchas, sino que también funciona como un escenario de interacción e incidentes políticos.
En esta ocasión, la figura pública del exfutbolista y exgobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se encuentra en el centro de la atención mediática digital tras la divulgación de un video de corta duración.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El metraje capta un momento de tensión ciudadana al concluir uno de los encuentros del torneo, reflejando cómo los aficionados combinan el entusiasmo futbolístico con las exigencias de rendición de cuentas hacia los personajes que ejercieron cargos públicos en el país.
Los hechos ocurren en las inmediaciones del recinto deportivo donde se daban cita miles de espectadores para presenciar las actividades del torneo internacional. Al momento de abandonar las instalaciones de la tribuna (específicamente en las zonas de tránsito general del Estadio Ciudad de México), el exseleccionado nacional camina rodeado de asistentes y elementos de acompañamiento cuando es detectado por un sector de la tribuna mexicana.
El video viral muestra a un aficionado que aprovecha la proximidad física para gritar de manera directa una frase que alude a sus pendientes políticos en el estado que gobernó: "¡Te buscan en Cuernavaca, wey!" (una exclamación que resuena con claridad por encima del ruido ambiental de la multitud).
En el registro de las imágenes se observa que, ante la agresión verbal y el señalamiento directo, el exfuncionario mantiene la marcha sin detenerse a confrontar al ciudadano, buscando abandonar el perímetro del inmueble de forma rápida mientras los testigos captan la escena con sus dispositivos móviles.
no te pierdas estas noticias
Así fue el reclamo a Cuauhtémoc Blanco en partido del Mundial 2026
El Universal
El incidente refleja la mezcla entre el entusiasmo deportivo y las demandas ciudadanas hacia figuras públicas en el Mundial 2026.
Estados Unidos rechaza quejas de selección Irán tras partido en Mundial
AP
El técnico Amir Ghalenoei lamentó la falta de tiempo para recuperación en hotel tras el juego.
Mbappé rompe récord de goles con Francia en Mundial en Nueva Jersey
AP
El delantero francés alcanzó 14 goles en Copas Mundiales y superó a leyendas como Pelé y Messi.