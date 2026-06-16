Así fue el reclamo a Cuauhtémoc Blanco en partido del Mundial 2026

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El desarrollo de la Copa del Mundo de la FIFA en territorio nacional no se limita de forma exclusiva a los acontecimientos deportivos dentro de las canchas, sino que también funciona como un escenario de interacción e incidentes políticos.

En esta ocasión, la figura pública del exfutbolista y exgobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se encuentra en el centro de la atención mediática digital tras la divulgación de un video de corta duración.

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El metraje capta un momento de tensión ciudadana al concluir uno de los encuentros del torneo, reflejando cómo los aficionados combinan el entusiasmo futbolístico con las exigencias de rendición de cuentas hacia los personajes que ejercieron cargos públicos en el país.Los hechos ocurren en las inmediaciones del recinto deportivo donde se daban cita miles de espectadores para presenciar las actividades del torneo internacional. Al momento de abandonar las instalaciones de la tribuna (específicamente en las zonas de tránsito general del Estadio Ciudad de México), el exseleccionado nacional camina rodeado de asistentes y elementos de acompañamiento cuando es detectado por un sector de la tribuna mexicana.El video viral muestra a un aficionado que aprovecha la proximidad física para gritar de manera directa una frase que alude a sus pendientes políticos en el estado que gobernó: "¡Te buscan en Cuernavaca, wey!" (una exclamación que resuena con claridad por encima del ruido ambiental de la multitud).En el registro de las imágenes se observa que, ante la agresión verbal y el señalamiento directo, el exfuncionario mantiene la marcha sin detenerse a confrontar al ciudadano, buscando abandonar el perímetro del inmueble de forma rápida mientras los testigos captan la escena con sus dispositivos móviles.