Estados Unidos rechaza quejas de selección Irán tras partido en Mundial

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WASHINGTON (AP) — Estados Unidos rechazó las quejas de la selección nacional de Irán, cuyo técnico lamentó que se obligara al equipo a abandonar el país inmediatamente después de su primer partido del Mundial, en lugar de tener un día para recuperarse en un hotel.

Protocolo de ingreso y salida del equipo iraní

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, dijo que ése era exactamente el plan para la selección iraní desde el principio.

"Fuimos claros en que éste era el procedimiento". declaró Giuliani a The Associated Press el martes.

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El entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, comentó después del encuentro del lunes, un empate 2-2 con Nueva Zelanda, que se había ordenado al equipo salir de Estados Unidos y regresar a su base de entrenamiento en México apenas unas horas después del cotejo.

Renovación de visa y restricciones para el personal

Ghalenoei señaló que el equipo esperaba pasar la noche en California para maximizar el proceso normal de recuperación tras su partido inaugural.

La visa de entrada del extremo iraní Mehdi Torabi también había expirado después del primer partido, pero los dirigentes del equipo confirmaron el martes por la tarde que le habían expedido una nueva, la cual permite ingresos múltiples y haría posible que entrara en Estados Unidos para los partidos futuros.

"Este asunto ha sido resuelto", informó el martes el Departamento de Estado. "Tan pronto como estuvimos al tanto del asunto, trabajamos para garantizar que el jugador puede participar en cada partido".

Giuliani dijo durante una entrevista transmitida el lunes por la noche en CBS News que a una parte del personal de apoyo y a algunos directivos del equipo iraní se les negó la entrada a Estados Unidos. Sin embargo, sostuvo que todos los jugadores y entrenadores habían recibido visas.

También describió las condiciones bajo las cuales el equipo iraní podría ingresar a Estados Unidos para sus partidos.

"Se permitirá que el equipo entre el día previo al partido. Se les pedirá que se vayan el día en que concluya el partido, es decir, la noche del encuentro", enfatizó Giuliani. "Y podrán hacerlo de nuevo en Los Ángeles. Podrán hacerlo de nuevo en Seattle".

Al preguntársele por qué a una parte del personal de apoyo y a algunos directivos se les negó la entrada, Giuliani no dio detalles y remitió a comentarios previos del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre negar el ingreso a personas que tendrían vínculos directos con la Guardia Revolucionaria de Irán.

"El secretario Rubio lo dijo con mucha claridad: nadie que tenga vínculos directos con la Guardia Revolucionaria Islámica va a entrar a Estados Unidos, y no se va a permitir que el Mundial sea la razón por la que puedan entrar", indicó Giuliani. "Así que creo que está muy claro el porqué".

El ciclo mundialista de los iraníes ha estado convulsionado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero. Irán finalmente decidió competir incluso después de que la FIFA rechazó su solicitud de trasladar fuera de Estados Unidos sus tres partidos de la fase de grupos.

El capitán de Irán, Mehdi Taremi, manifestó que el equipo soportó cinco horas de viaje y controles de seguridad durante lo que normalmente es un trayecto muy corto desde Tijuana hasta el área de Los Ángeles el domingo.

"Creo que la FIFA tiene que ayudarnos más que esto", enfatizó Taremi.