Mbappé rompe récord de goles con Francia en Mundial en Nueva Jersey

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Mbappé supera a leyendas históricas en goles de Mundial

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Kylian Mbappé eclipsó a tres leyendas de los mundiales en media hora.

El astro de Francia celebró el martes los goles 13 y 14 en sus participaciones en la Copa del Mundial, con lo que dejó atrás a Pelé, Lionel Messi y su compatriota Just Fontaine en la tabla histórica del torneo.

Récords y logros de Mbappé con la selección francesa

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Con su doblete en la victoria 3-1 ante Senegal en el arranque del Grupo I, Mbappé quedó como el máximo goleador de la selección de Francia. Su segundo tanto en el encuentro disputado en Nueva Jersey fue sensacional: un trallazo desde tres cuartos de cancha que clavó justo por debajo del travesaño para poner cifras definitivas.

Así llegó a 58 dianas con Les Bleus para romper el empate con Oliver Giroud y quedarse con el récord de la selección.

"Juego para hacer historia con mi país y ayudar a mi equipo a ganar el Mundial", declaró Mbappé.

Mbappé abrió el martes la cuenta a los 66 minutos en el debut de Francia en el Mundial contra Senegal.

Gritó su gol después de haber malogrado varias ocasiones, incluida una oportuna intervención del arquero Édouard Mendy.

En su tercer Mundial y con 27 años de edad, Mbappé quedó empatado con el alemán Gerd Müller en la lista histórica de los mundiales. Ahora tiene en la mira al brasileño Ronaldo (15) y al alemán Miroslav Klose (16).

En su primera copa, Mbappé irrumpió a lo grande para ayudar a que Francia conquistara su segundo título mundial en 2018. Marcó cuatro goles en Rusia. Al anotar en la victoria ante Croacia en la final, se convirtió apenas en el segundo adolescente en la historia del torneo que consiguió un gol en el partido por el título, hazaña que hasta entonces sólo había logrado Pelé en 1958.

Cuatro años después en Qatar, Mbappé firmó ocho goles en siete partidos para llevarse la Bota de Oro. Estampó tres tantos en la final que su equipo perdió ante Argentina.

Desempeño reciente y declaraciones de Mbappé

Con el Real Madrid esta temporada, Mbappé fue el máximo goleador de la Liga de Campeones con 15 tantos y de la liga española con 25.

Pese a otra campaña con semejante cuota goleadora, Mbappé quedó bajo la lupa al completar una segunda temporada consecutiva en el gigante del fútbol español sin grandes títulos. Se le reprochó no tener un mayor compromiso para colaborar defensivamente.

El capitán francés no titubeó cuando le preguntaron si podría apelar a sus actuaciones en el Mundial para silenciar a sus críticos.

"¿Las críticas? No se trata de tomar venganza", apuntó. "Si empezara a jugar para toda la gente que me critica solo para callarles, tendría que jugar hasta los 80 años".