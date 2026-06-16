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Los contratistas que operan instalaciones del ICE pueden apoyarse más en herramientas de inteligencia artificial para comunicarse con los detenidos y seguirles pagando 1 dólar por día por "trabajo voluntario", en virtud de normas de detención flexibilizadas difundidas el lunes.

ICE flexibiliza normas de detención y uso de inteligencia artificial

El ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) indicó que las normas, que se aplican a contratistas con fines de lucro y a cárceles que albergan a detenidos, fueron revisadas tras recibir opiniones de socios con el fin de "reducir la carga sobre nuestros operadores de detención". Algunos expertos señalaron que los cambios ayudarían a los contratistas a limitar su responsabilidad legal, reducir costos y obtener más flexibilidad operativa, mientras que harían poco o nada para mejorar las condiciones de unas 60.000 personas detenidas actualmente.

"Esto va a resultar 100% en un deterioro de unas condiciones de detención que ya son problemáticas", declaró Michelle Brane, exombudsman del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien supervisó las prácticas de detención migratoria durante parte del gobierno del presidente Joe Biden. "Esto concuerda con la práctica habitual de ellos, que consiste en eliminar la rendición de cuentas y la supervisión. No les preocupan los derechos básicos de las personas ni la seguridad de los detenidos".

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Las revisiones llegan en un momento en que en las instalaciones de detención del ICE se reportan cifras sin precedentes de muertes y existen acusaciones de negligencia médica, comida inadecuada y otras condiciones inhumanas. Y ahora el ICE está sobrado de fondos, luego de recibir más de la mitad del proyecto de ley de gasto de 70.000 millones de dólares para el control migratorio que el presidente Donald Trump promulgó la semana pasada.

Expertos alertan sobre impacto de nuevas normas de detención del ICE

El doctor Sanjay Basu, investigador de salud pública que ha estudiado las muertes de personas custodiadas por el ICE, dijo que los cambios incluyen "mejoras genuinas" en los estándares de prevención del suicidio y en la atención de la salud mental. Pero sostuvo que la trayectoria general se dirige "hacia estándares más débiles que rigen a una proporción creciente de la población detenida".

El ICE manifestó que los cambios simplifican sus reglas y conducen hacia estándares más relajados, como los que utiliza el Servicio de Alguaciles Federales para mantener en cárceles a reclusos federales que aguardan un juicio. La agencia señaló que tuvo en cuenta las opiniones de los operadores "junto con requisitos operativos, legales y de política pública a la hora de tomar una decisión final".

El doctor Homer Venters, experto en atención sanitaria en centros penitenciarios, indicó que los cambios podrían reducir el acceso a la asistencia lingüística, al eliminar mandatos que exigían servicios de interpretación y traducción presenciales y por teléfono.

Nuevo estándar permite el uso de la IA

El estándar revisado indica que las instalaciones pueden usar herramientas de inteligencia artificial, tales como la traducción basada en aprendizaje automático o IA generativa, para establecer "comunicación no crucial" o "interacciones informales con los detenidos". Esa comunicación podría incluir dar y recibir información por parte de los detenidos durante el ingreso, las conversaciones con ellos en las unidades de alojamiento, y la respuesta a sus quejas u otras preocupaciones, señala.

Venters calificó los cambios de alarmantes, porque a menudo las quejas incluyen "información muy urgente o incluso de emergencia, como cuando a un paciente se le ha negado atención que puede salvar su vida". Dijo que la norma también deja sin aclarar si las evaluaciones de salud —cruciales para detectar afecciones médicas y de salud mental— podrían realizarse mediante IA.

El ICE indicó que las normas garantizan que los contratistas proporcionen servicios de interpretación y traducción "sin costo para los detenidos".

Varios expertos manifestaron su preocupación por un cambio que les prohíbe a los operadores de las instalaciones negarse a admitir a cualquier detenido que el ICE les envíe.

El cambio significa que las instalaciones quizá no puedan canalizar de inmediato a hospitales u otros entornos de atención a detenidos gravemente enfermos o con discapacidades a quienes no puedan alojar, pero podría reducir su responsabilidad por muertes posteriores. Un cambio de norma relacionado exige que las instalaciones le soliciten al ICE que traslade a otros lugares a los detenidos a quienes no pueda atender, pero eso podría no ocurrir hasta varios días después de que sean admitidos.

Un favor a los contratistas

Los nuevos términos, que especifican claramente que los detenidos que participan en programas de trabajo voluntario no son empleados y, por lo tanto, no tienen derecho a salarios y beneficios, son "un favor" para los contratistas con fines de lucro del ICE, dijo Dora Schriro, exdirectora de la Oficina de Política y Planificación de Detención del ICE durante el gobierno del presidente Barack Obama.

Durante años, activistas por los derechos de los detenidos han argumentado en demandas que estos programas, en los que los detenidos reciben un estipendio mínimo de sólo 1 dólar por día de trabajo, equivalen a trabajo forzado. Las demandas han intentado obtener millones de dólares en salarios no pagados de contratistas del ICE como GeoGroup y CoreCivic, y ahora podrían enfrentar menores probabilidades de éxito al fortalecerse sus defensas jurídicas, observó Schriro.

Otro cambio prohíbe que las instalaciones paguen por encima del mínimo histórico de 1 dólar por día, lo cual estaba permitido según el estándar anterior y era un argumento que se había usado contra los contratistas en los tribunales, dijo Carmen Iguina Gonzalez, experta en detención migratoria de la Unión Americana por las Libertades Civiles. Señaló que el trabajo puede incluir limpiar dormitorios, cortar el cabello y otras tareas que mantienen las instalaciones en funcionamiento.

Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria del DHS y del ICE y experta en estándares de detención, indicó que el ICE podría usar el incremento en su presupuesto para mejorar las condiciones en lugar de "reducir los estándares en todos los ámbitos". Recordó que, en gobiernos anteriores, presionó a instalaciones del ICE para que añadieran canchas de fútbol y otras mejoras para la recreación y las visitas con el dinero sobrante.

"Su objetivo es facilitarles las cosas a los operadores de las cárceles", expresó. "Ya no tratan de asegurarse de que el enfoque esté en los detenidos, la atención que reciben y la experiencia que tienen mientras están bajo custodia".