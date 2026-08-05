Estados Unidos ofrece recompensa de 25 millones por líder del CJNG

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento de Estado ofreció el miércoles una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos González, alias "Pelón", intensificando la presión sobre un ciudadano de Estados Unidos que ha surgido como la figura visible del cártel más poderoso de México.

La recompensa se incrementó desde una cifra de 5 millones de dólares. El gobierno del presidente Donald Trump ofreció un total de 100 millones de dólares en recompensas por diversos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y restringió las visas de familiares y socios comerciales de integrantes del cártel.

Acciones de la autoridad

Autoridades estadounidenses dijeron que las recompensas, junto con cargos recién revelados contra otros cinco líderes de alto rango, buscaban "incapacitar a la cúpula de la organización", mientras Trump aumenta la presión sobre México y otras naciones latinoamericanas para que pongan en práctica su agenda de seguridad.

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"Estas sofisticadas organizaciones usan la violencia y el miedo para mantener el control sobre la importación de narcóticos mortales en Estados Unidos, incluidos el fentanilo, la cocaína, la metanfetamina y otras drogas ilegales. Sus acciones propagan violencia y muerte en nuestras comunidades", dijo a reporteros en Washington el secretario de Justicia interino Todd Blanche.

El CJNG figura entre los ocho cárteles mexicanos designados como organizaciones terroristas extranjeras. El grupo recibió un golpe en febrero, cuando el líder Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido por el Ejército mexicano. Estados Unidos proporcionó inteligencia para la operación, que derivó en un estallido de violencia en el estado de Jalisco.

Detalles confirmados

Según reportes, González, hijastro de Oseguera Cervantes y ciudadano con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, tomó el control del cártel, que participa en distintas actividades, desde la producción de aguacate hasta el tráfico de drogas.

La medida del miércoles se produce pocas semanas después de que el gobierno de Trump sancionó a 50 personas y empresas vinculadas con el cártel, incluido González. Las sanciones congelaron activos y bloquearon transacciones financieras en Estados Unidos con los señalados.

El cártel es considerado el más grande de México, con presencia en 21 de sus 32 estados. Sus operaciones se han extendido a varios países, incluido Estados Unidos.

El gobierno de Trump ha incrementado la presión sobre el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para que endurezca el combate contra los cárteles, incluso con amenazas de emprender acciones militares contra esos grupos.

Entre los acusados en las imputaciones recién reveladas figuran el exyerno de Oseguera Cervantes, Julio Alberto Castillo Rodríguez, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytan, a quien las autoridades describieron como el ahijado del exlíder. Todos los acusados enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, dijeron las autoridades.

"Esta es una lucha contra el CJNG que apenas estamos comenzando, y no daremos marcha atrás", dijo a reporteros Terrance Cole, jefe de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense.