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Karol G anuncia nuevo álbum con colaboraciones internacionales

El álbum incluye 14 canciones y colaboraciones con Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky.

Por EFE

Agosto 05, 2026 07:00 p.m.
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Karol G anuncia nuevo álbum con colaboraciones internacionales
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      Bogotá, 5 ago (EFE).- El nuevo álbum de Karol G, 'NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO', que será publicado el viernes, tendrá colaboraciones con el estadounidense Bruno Mars, el canadiense Drake y los españoles Judeline y Rusowsky, confirmó este miércoles la artista colombiana en Instagram.

      Detalles confirmados sobre el álbum y colaboraciones

      La cantante publicó el listado de las 14 canciones que integrarán su nueva producción, que cuenta con dos canciones que ya fueron publicadas: 'MATADORA', que fue estrenada el pasado 24 de julio en la primera fecha del 'Viajando por el Mundo Tropitour' en Chicago, y 'Después de ti', con el estadounidense Greg Gonzalez.

      También interpretó la canción 'No me arrepiento de sentir tanto' en un concierto en Washington esta semana.

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      En la publicación, la artista señala que la canción con Bruno Mars se llama 'Still'; con Drake es 'Ahí' y 'BbY WOW' es el nombre del tema con Judeline y Rusowsky.

      El resto de canciones del álbum son 'Te llevas To', 'Maybe', 'Bebiendo Lágrimas', 'Final feliz', 'Alguien que te amaba', 'For u My lova', 'Si lo ven', 'Con quién andará' y 'Eclipse'.

      Contexto y declaraciones sobre el nuevo álbum

      El álbum 'NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO' llegará apenas un año después del homenaje a sus raíces latinas que hizo en 'Tropicoqueta' y con el que se encuentra de gira.

      Hace poco, la colombiana señaló en una entrevista con la revista Elle que el nuevo álbum sería una puerta a una Carolina "más íntima". 'No me arrepiento de sentir tanto' será el sexto disco de estudio de la 'Bichota'.

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