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Eslovaquia y Austria registran récords históricos de calor

El Servicio Copernicus alerta que Europa se calienta al doble del promedio global desde 1980.

Por AP

Agosto 05, 2026 06:52 p.m.
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Eslovaquia y Austria registran récords históricos de calor
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      BRATISLAVA, Eslovaquia (AP) — Las temperaturas en Europa Central volvieron a dispararse a niveles extremos el miércoles, y tanto Eslovaquia como Austria tuvieron su día más caluroso jamás registrado.

      Récords históricos en Eslovaquia y Austria

      En el caso de Eslovaquia, también fue la tercera vez este verano que las temperaturas alcanzaron un récord. El sur del país registró temperaturas por encima de los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en la más reciente ola de calor, con un nuevo récord de 41,4 °C (106,5 °F) en la localidad de Kamenica nad Hronom, en el sur de Eslovaquia, informó el Instituto Meteorológico Eslovaco.

      Los récords anteriores se establecieron en dos días —el 29 de junio y el 30 de junio—, con 41,0 °C (105,8 °F) en la localidad de Turna nad Bodvou, y 41,3 °C (106,3 °F) en Kamenica nad Hronom.

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      Eso superó el máximo de 2007, de 40,3 °C (104,5 °F), en la localidad de Hurbanovo.

      La noche del martes al miércoles también fue la más calurosa registrada, con 28,4 grados Celsius (83 °F) en la localidad de Skalica, en el suroeste de Eslovaquia.

      Impacto y contexto climático en Europa Central

      En Austria, el máximo histórico de 41,2 °C (106,1 °F) se alcanzó en Bad Deutsch-Altenburg, cerca de la frontera con Eslovaquia, superando el récord de 41,0 °C (105,8 °F) del día anterior, señaló el servicio meteorológico GeoSphere.

      República Checa y Hungría también habían registrado sus máximos históricos a principios de este verano.

      Este año, Europa se ha sofocado bajo un verano excepcionalmente caluroso y árido, con condiciones de yesca que han desatado incendios sin precedentes y han obligado a cientos de miles de personas a evacuar viviendas y sitios vacacionales.

      El continente es el que más rápido se calienta en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de velocidad que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

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