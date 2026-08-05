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EL CAIRO, Egipto (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz podría concretarse esta semana, mientras Irán y Omán avanzan lentamente hacia un pacto sobre la crucial vía marítima que podría aliviar la presión sobre la economía mundial y, potencialmente, poner fin a la guerra.

Estados Unidos, junto con Israel, inició la guerra el 28 de febrero citando diversos objetivos que incluían derrocar al gobierno de Teherán y poner fin a su programa nuclear. Pero esos objetivos no se lograron, y el conflicto ha derivado en una lucha por Ormuz.

El gobierno de Trump ha descartado cualquier acuerdo que otorgue a Irán el control del estrecho, que era una vía marítima internacional abierta antes de la guerra pero el tránsito se ha reducido, en el mejor de los casos, a un goteo. Un acuerdo que otorgue a Irán autoridad sobre él sería visto como una gran derrota para Estados Unidos y una ruptura con las normas globales.

El cierre del estrecho, por el que antes pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializan en el mundo, ha elevado el precio del combustible y de los productos básicos mucho más allá de la región, sacudiendo la economía global. Trump también enfrenta una creciente presión para poner fin a una guerra impopular antes de las elecciones legislativas de mitad mandato.

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Trump anuncia posible acuerdo para reabrir estrecho de Ormuz

Trump dice que un acuerdo para reabrir el estrecho está cerca

El mandatario respondió a preguntas de periodistas que viajaban con él en California sobre un reporte de la web de noticias Axios, según el cual podría hacerse un anuncio sobre el estrecho de Ormuz el miércoles.

"Podría ocurrir. Mañana o pasado mañana", afirmó, hablando el martes por la noche, hora de California. "Se ha logrado mucho progreso".

Los precios del petróleo bajaron inicialmente ante la esperanza de un acuerdo que permitiría reanudar el transporte marítimo, pero más tarde subieron ligeramente. El crudo Brent, referencia internacional, rondaba los 80 dólares por barril el miércoles, muy lejos de los niveles récord que alcanzó en el punto álgido del conflicto.

En los últimos días, Trump ha vuelto a alternar entre amenazar con ataques masivos y expresar su apoyo a los esfuerzos diplomáticos.

Negociaciones y borrador de acuerdo entre Irán y Omán

Funcionarios regionales dicen a AP que los negociadores han finalizado un borrador

Los negociadores iraníes y omaníes han finalizado el borrador del acuerdo para reabrir el estrecho y están a la espera de la aprobación final del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, dijeron el miércoles a The Associated Press dos funcionarios regionales. Se cree que Jamenei resultó herido en los ataques iniciales de la guerra y no se le ha visto en público desde entonces.

Los funcionarios, que fueron informados sobre las negociaciones, describieron el posible acuerdo como una solución temporal a la disputa sobre el estrecho. Dijeron que está vinculado a un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán en junio que buscaba poner fin a los combates y reabrir la vía marítima, pero que finalmente colapsó.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar las conversaciones privadas, dijeron que el posible acuerdo allanará el camino para que ambos países reanuden las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Anteriormente, habían dicho que el posible acuerdo prevé que los barcos entren al golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y salgan por una ruta controlada por Omán. Se cobrarían tarifas por brindar seguridad y preservar el entorno marítimo, señalaron.

Estados Unidos ha dicho que se opone firmemente a cualquier arreglo que permita a Irán cobrar peaje.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que el acuerdo con Omán está en la "etapa final" de redacción, y que se emitirá una declaración conjunta "si ciertas partes no obstruyen este proceso", en aparente referencia a Estados Unidos.

Ataques y tensiones en la región del mar Rojo y Líbano

Siguen los ataques al transporte marítimo

Aunque las esperanzas de que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz pudiera ser inminente aumentaron, los ataques contra el transporte marítimo en la región continuaban.

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron el miércoles que dispararon misiles balísticos hacia un petrolero saudí en el mar Rojo. El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los rebeldes, dijo en una declaración pregrabada que la embarcación fue atacada frente a la ciudad portuaria saudí de Yanbu, pero no aportó pruebas.

Arabia Saudí no ha comentado el incidente.

El ataque forma parte de una escalada reciente entre los rebeldes y Riad que amenazó con reavivar la guerra civil en Yemen, que enfrentó a los hutíes contra una coalición liderada por Arabia Saudí, que apoya al gobierno del país.

Los hutíes anunciaron en julio el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce al mar Rojo, para el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí. Esto supone una presión adicional al transporte marítimo internacional, ya que el mar Rojo se convirtió en una ruta alternativa clave para las exportaciones de petróleo saudí durante la guerra.

El martes, un mercante con bandera de India se hundió en el mar Rojo, frente a Yemen, después de ser alcanzado por una embarcación cargada de explosivos, según autoridades yemeníes e indias. La guardia costera de Yemen rescató a la tripulación. Nadie se ha atribuido la responsabilidad por el incidente.

Otra embarcación que navegaba en el mar Rojo frente a la costa de Yemen reportó una fuerte explosión que ocurrió en estrecha proximidad, dijo el miércoles la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) del ejército británico, y añadió que la tripulación del barco estaba a salvo.

El alto el fuego entre Israel y Hezbollah es cada vez más frágil

Mientras tanto, el ya frágil alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano libanés Hezbollah, respaldado por Irán, se volvió más volátil el miércoles, cuando el ejército israelí emitió una advertencia de evacuación a los residentes de la aldea libanesa sureña de Mansouri, la primera advertencia de este tipo en semanas.

Israel dijo que fue en respuesta a la violación por parte de Hezbollah del acuerdo de alto el fuego entre ambos, que en gran medida se había mantenido desde el 20 de junio.

Más tarde, el ejército israelí dijo que había comenzado a realizar "ataques precisos" en el sur del Líbano en respuesta a lo que describió como "una flagrante violación del alto el fuego" por parte de Hezbollah.

La escalada se produjo mientras negociadores libaneses e israelíes se reunían en Roma por segundo día para discutir la implementación de un acuerdo en virtud del cual se supone que las fuerzas israelíes se retiren de las zonas que están ocupando en el sur del Líbano a cambio del desarme de Hezbollah.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo el miércoles que el segundo día de conversaciones en Roma terminó temprano "debido a los acontecimientos sobre el terreno", pero podría continuar el jueves. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema, indicó que las "discusiones se centraron en una variedad de cuestiones políticas y militares y fueron extremadamente productivas".