Omar García Harfuch encabeza delegación mexicana en reunión de seguridad en Argentina

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- La delegación mexicana, encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, junto con el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Francisco Almazán Barocio, y el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño, participó en una reunión trilateral entre México, Ecuador y Colombia.

Delegación mexicana en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas

Esto como parte de las actividades de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en Buenos Aires, Argentina.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano informó que, asimismo, esta delegación acudió a un encuentro privado con autoridades de Argentina y sostuvo una reunión con el subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Curt Weiland.

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Reuniones multilaterales y cooperación internacional

También, dicha delegación asistió a la reunión "Counter Gang Recruitment Meeting", con Argentina, El Salvador y Ecuador.

Finalmente, participó en la reunión con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP).

La delegación mexicana participó en encuentros con China, Nigeria, India, Guatemala, El Salvador y Colombia, para el intercambio de experiencias.