Somos México buscará candidaturas ciudadanas en elecciones 2027

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Somos México buscará competir en las elecciones de 2027 con candidaturas ciudadanas, como parte de su apuesta por abrir espacios a perfiles que no necesariamente provengan de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, informó Fernando Belaunzarán, representante del partido ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Somos México apuesta por candidaturas ciudadanas en 2027

En conferencia de prensa –junto al Comité Ejecutivo de Somos México–, Fernando Belaunzarán sostuvo que la nueva fuerza política pretende convertirse en una opción para los ciudadanos y disputar espacios de representación bajo el argumento de que "actualmente existe una falta de representación plural en los congresos".

Belaunzarán señaló que el partido buscará "patear el tablero" político y reivindicar la pluralidad de la Ciudad de México, al considerar que los resultados electorales de 2024 derivaron en una sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México, ya que algunos legisladores cambiaron de partido en su llegada al legislativo, para que la 4T lograra la mayoría.

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Críticas a la sobrerrepresentación y campañas anticipadas en CDMX

"Hay una irrupción ciudadana, como fue la irrupción de la Marea Rosa. De ahí venimos, de la Marea Rosa, y venimos a irrumpir para que la representación popular sea respetada. Ese es el primer punto. No vamos a permitir otra trampa como la que hicieron, porque además ya se sabía desde el principio que los renunciados iban a renunciar para regresar a su grupo, a su cuartel. No hubo engaño para nadie; lo que hubo fue una tranza monumental para hacerse de una mayoría que no les correspondía", explicó.

Belaunzarán también acusó a Arturo Ávila, a Andrés Manuel López Beltrán y a alcaldes de la 4T de actos anticipados de precampaña, al señalar que estos ocurren incluso antes de que formalmente inicien los procesos internos para definir candidaturas; por ello, aseguró que su partido impugnará este tipo de actos y cuestionó el papel de las autoridades electorales como árbitros de la contienda.

"Vamos a impugnar los actos de campaña anticipada, pero también los tenemos en la Ciudad de México. Hay alcaldes que se quieren reelegir, que están haciendo campaña anticipada. Y qué les digo del ´cero votos´ (Arturo Ávila) presume aquí en Twitter sus videos, haciendo campaña anticipada con desvergüenza. No puedes decir que es un informe porque no informa absolutamente nada. Hace consignas y campaña y lo hacen en las narices", señaló.

Fernando Belaunzarán también criticó la defensa pública que, dijo, ha realizado la presidenta Claudia Sheinbaum en favor de Andrés Manuel López Beltrán, luego de la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa; cuestionó que gobernadores, legisladores y la propia Presidencia de la República se hayan pronunciado sobre el caso.

"Imagínense defendiendo a Andy. Andy es un ciudadano común, no tiene ningún cargo, le quitan una visa, que es una decisión soberana de otro país, y responde como si fuera un remedo de Juan Escutia, por favor, totalmente excesivo. Pero te dice una cosa: ellos dijeron que iban a acabar con los privilegios. Pues, ¿qué más privilegio que al junior del bienestar, que al 'mi rey del bienestar', le den ese tipo de defensa?", declaró.

"¿Qué más privilegio que ese? Por cierto, tiene otro: está haciendo campañas anticipadas de una manera y un descaro brutal. Hace sus anuncios diciendo '¿qué pasa ahí?', ¿no? Ahí ya vimos cómo llegan a los mítines, con su guarura que toma su video para que aparezca que está haciendo campaña anticipada", concluyó.