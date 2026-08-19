Intensas nevadas afectan a Bolivia; rescatan a decenas de turistas italianos tras cierre de vías

LA PAZ, Bolivia (AP) — Las intensas nevadas de los últimos días afectan a cinco de las nueve regiones de Bolivia, lo que ha obligado a cerrar varias rutas, en su mayoría en la parte andina. En la zona las autoridades auxiliaron la víspera a más de 360 personas varadas, entre las cuales se encontraban cerca de 60 turistas italianos.

Bolivia declara emergencia en Potosí por nevadas

En Potosí, región al sur de Bolivia y una de las más golpeadas por la nieve, se declaró la emergencia y se activó el apoyo económico y logístico, informó el miércoles la gobernación.

El Ministerio de Defensa señaló por su lado que en Potosí y otras zonas cercanas más de 26.000 familias y 323 comunidades dedicadas a la crianza de llamas y ovejas, así como a la agricultura, resultaron afectadas luego de que varias carreteras fueron cerradas a raíz de la acumulación de nieve.

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Apoyo a turistas y comunidades afectadas

El coronel Pompeo Sánchez, comandante departamental de la Policía de Potosí, informó por teléfono a The Associated Press que el martes fueron atendidas en diferentes rutas cientos de personas, entre ellas los turistas italianos que retornaban en autobús del Salar de Uyuni, uno de los más grandes del mundo que recibe a diario la visita de numerosos viajeros.

“Ahora todos están bien; siguieron su camino hacia La Paz”, señaló Sánchez. En días pasados, las autoridades también auxiliaron a tres estadounidenses y dos franceses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó por su lado que “a través de la Unidad de Crisis y en estrecha colaboración con la Embajada de Italia en La Paz” prestó asistencia la víspera a un centenar de ciudadanos italianos “que se habían quedado bloqueados en alta montaña debido a las adversas condiciones meteorológicas que están afectando a Bolivia”.

Imágenes de medios locales tomadas la víspera mostraron a llamas, alpacas y vicuñas cubiertas de nieve buscando refugio en zonas cercanas. Mientras tanto, en otras más alejadas los conductores se ayudaban entre sí para retirar la nieve y avanzar por la carretera.

El viceministro de Defensa Civil de Bolivia, Roberto Rivero Zimmermann, indicó que “Defensa Civil coordina con municipios, la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), bomberos y las Fuerzas Armadas para atender a las comunidades y rehabilitar caminos”.

La nieve también afecta a La Paz, donde el tránsito vehicular fue interrumpido debido a que una vía quedó resbaladiza por el hielo, lo que generó largas filas de camiones y buses, entre otros vehículos. En los valles de Chuquisaca se reportaron nevadas después de siete años, según autoridades locales, al igual que en Oruro y Cochabamba.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que no se prevén nuevas nevadas en el altiplano boliviano debido al ingreso de una masa de aire seco que permitirá una mejora del tiempo; sin embargo, alertó que se producirán bajas temperaturas por el ingreso de un frente frío.