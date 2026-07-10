El ébola ya se propaga dentro de RDC

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Nairobi, Kenia.- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 600 el número de muertes confirmadas por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo y notificó que se han registrado casos en una nueva provincia, además de las tres afectadas hasta ahora.

Según el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC, con datos recopilados hasta el 7 de julio, se han detectado hasta el momento 1.759 casos confirmados en las provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri.

Éstos no incluyen los dos contagios detectados en Kisangani, en la provincia vecina de Tshopo (centro-norte), donde "las investigaciones siguen en curso".

Uno de esos dos nuevos casos está vinculado con la zona de salud de Nia-Nia, en Ituri, mientras las autoridades no dieron detalles del otro.

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"Los equipos de respuesta continúan reforzando la vigilancia y la capacidad de detección rápida en todo el territorio", señaló el Ministerio.

La tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 34,1 %, mientras 285 pacientes se encuentran en "aislamiento/hospitalización" y 750 personas han logrado recuperarse de la enfermedad. Además, la tasa de rastreo de contactos se sitúa en el 80 %.

Además, el brote infectó a 112 trabajadores de la salud, de los cuales 35 fallecieron, informó este jueves la agencia de salud pública de la Unión Africana (CDC de África).