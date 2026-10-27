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Canelo Álvarez llega a Arabia Saudita con apoyo de seguidores mexicanos

La recepción incluyó danza folclórica mexicana y muestras de apoyo de compatriotas.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 07:51 a.m.
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Canelo Álvarez llega a Arabia Saudita con apoyo de seguidores mexicanos
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Rodeado de su equipo de trabajo, encabezado por su entrenador Eddy Reynoso, Saúl "Canelo" Álvarez arribó a Riad, Arabia Saudita, donde el próximo 31 de octubre será una de las principales figuras de la cartelera México vs. El Mundo, evento que ha generado una enorme expectativa entre los aficionados al boxeo.

      Canelo Álvarez recibe cálida bienvenida en Arabia Saudita

      El campeón mexicano, quien se medirá ante Christian Mbilli, recibió una cálida bienvenida en territorio saudí, una plaza que se ha convertido en una parada habitual dentro de su carrera. A pesar de encontrarse a muchos kilómetros de Guadalajara, el tapatío volvió a sentir el respaldo de sus seguidores, quienes se dieron cita para recibirlo y mostrarle su apoyo antes de uno de los compromisos más importantes.

      A su llegada al hotel, "Canelo" fue recibido entre aplausos, porras y banderas mexicanas por parte de compatriotas que residen en Arabia Saudita. El pugilista, que realizó gran parte de su preparación en España para adaptarse al cambio de horario y las condiciones de la región, correspondió al cariño de los aficionados con saludos y fotografías.

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      Preparación y objetivos de Canelo Álvarez para México vs El Mundo

      La recepción también estuvo acompañada por un grupo de danza folclórica mexicana que, al ritmo de música tradicional, puso el ambiente festivo a una bienvenida que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Antes de atender a los medios locales, Álvarez agradeció las muestras de cariño.

      Álvarez, quien volverá a la actividad tras la derrota sufrida ante Terence Crawford en septiembre de 2025, buscará recuperar el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando enfrente al invicto francés. El tapatío tendrá ante sí una importante oportunidad para regresar a la cima de la división y demostrar que sigue siendo una de las máximas figuras del boxeo mundial.

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