Jóvenes disminuyen apoyo a republicanos en elecciones de EU

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Los republicanos esperaban el martes que sus candidatos en las elecciones legislativas pudieran conservan la coalición ganadora que armó el presidente Donald Trump en los comicios presidenciales de 2024, pero la Encuesta de Votantes de AP da a entender que el Partido Republicano ha perdido terreno entre por lo menos un grupo clave.

La encuesta, un amplio sondeo entre alrededor de 80.000 votantes en los 50 estados, deja entrever que los votantes jóvenes se mostraron con menos probabilidades este año de respaldar a los candidatos republicanos para la Cámara de Representantes que al momento de apoyar a Trump en 2024. Los votantes menores de 30 años también tenían más probabilidades que los votantes de mayor edad de señalar que su voto para la Cámara de Representantes federal fue en oposición a Trump, y los votantes hispanos también tenían menos probabilidades de respaldar a los candidatos republicanos que a Trump hace dos años.

La mayoría de los votantes afirma que la economía o el estado de la democracia es el principal problema que enfrenta el país, donde muchos de los votantes han expresado su preocupación sobre el costo de vida y la corrupción gubernamental antes de emitir su voto en los comicios legislativos del martes. La encuesta también indica un fuerte deseo de que el Congreso asuma un papel más enérgico para establecer límites a la presidencia.

Pero el sondeo también encontró que, si bien los demócratas tienen al menos una ligera ventaja en varios temas importantes, incluida la economía y la corrupción gubernamental, el Partido Demócrata no es mucho más popular entre los votantes estadounidenses que el Partido Republicano.

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Votantes jóvenes y votantes hispanos parecen alejarse de los republicanos

Después de acercarse a Trump durante las elecciones de 2024, los votantes jóvenes parecen haberse inclinado en sentido contrario para estos comicios.

La Encuesta de Votantes de AP revela que, a nivel nacional, cerca de 7 de cada 10 votantes menores de 30 años dicen que apoyaron al candidato demócrata en su contienda local para la Cámara de Representantes, mientras que cerca de un 30% indicó que votó por el aspirante republicano. Las cifras representan un cambio respecto de 2024, cuando los votantes más jóvenes divididos en buena medida entre Trump y la vicepresidenta Kamala Harris.

Los votantes menores de 30 años constituyen una proporción bastante pequeña del electorado. Alrededor de 1 de cada 10 votantes en los comicios legislativos de 2026 tiene menos de 30 años, lo que limita el impacto del cambio.

Pero su descontento con la situación en el país y su liderazgo es claro: Alrededor de la mitad de los votantes jóvenes asegura que están "molestos" con la manera en que van las cosas en el país hoy, en comparación con aproximadamente una tercera parte de los votantes de 65 años o más.

El sondeo también da a entender que los republicanos podrían haber perdido el terreno que ganó Trump entre los votantes hispanos en 2024, aunque en menor medida que entre los votantes más jóvenes.

Únicamente alrededor de una tercera parte de los votantes hispanos señaló que sufragó por el aspirante republicano a la Cámara de Representantes federal, mientras que cerca del 40% votó por Trump hace dos años. Cerca de 6 de cada 10 votantes hispanos a nivel nacional votaron por el candidato demócrata en su contienda local para la cámara baja, de acuerdo con la encuesta.

Alrededor del 70% de los votantes hispanos afirma que las políticas de Trump han empeorado las condiciones económicas en Estados Unidos.

Muchos votantes actuaron por oposición a Trump

Aunque Trump no estaba en la boleta, muchos votantes lo tenían presente.

La Encuesta de Votantes de AP encontró que cerca de 4 de cada 10 votantes dicen que querían "expresar oposición" a Trump con su voto para el Congreso. Poco menos de 2 de cada 10 votantes querían "expresar apoyo" al presidente, y aproximadamente 4 de cada 10 dicen que Trump no fue un factor en su decisión.

La mayoría de los votantes jóvenes —los menores de 30 años— dijo que su voto pretendía expresar oposición a Trump. Los votantes de mayor edad, que tienden a ser más conservadores en general, tenían menos probabilidades de decir que estaban tratando de señalar su descontento con el presidente.

El sondeo destacó el descontento de los votantes con el liderazgo de Trump. Cerca de 6 de cada 10 desaprueban la manera en que está manejando la presidencia. Las opiniones sobre las prioridades de Trump también fueron mayormente negativas. Cerca de 6 de cada 10 votantes dicen que Trump da una mayor prioridad a sus intereses personales que a los intereses del país.

Los votantes creen que el Congreso no hace suficiente para poner límites a un presidente impopular

La mayoría de los votantes a nivel nacional quiere ver que el Congreso imponga más controles y contrapesos a la presidencia, y desaprueban abrumadoramente la manera en que el Congreso está desempeñando su trabajo.

El sondeo sugiere que los votantes quieren ver que el Congreso asuma un papel más fuerte como una rama del gobierno equivalente al ejecutivo. Aproximadamente 7 de cada 10 votantes dicen que el Congreso no está haciendo suficiente para proporcionar controles y contrapesos a la presidencia. Sólo alrededor de 2 de cada 10 dicen que está haciendo "más o menos la cantidad adecuada", y cerca de 1 de cada 10 dice que el Congreso está haciendo "demasiado".

El descontento con el papel del Congreso no se limitó a los demócratas, encontró la encuesta: La gran mayoría de los independientes y cerca de 4 de cada 10 republicanos dicen que el Congreso no está haciendo lo suficiente.

El sondeo refleja un profundo descontento con el presidente y el Congreso. Cerca de 6 de cada 10 votantes desaprueban la manera en que Trump está manejando la presidencia, mientras que cerca de tres cuartas partes de los votantes desaprueban la manera en que el Congreso está desempeñando su trabajo.

Las preocupaciones sobre la democracia y la corrupción rivalizan con la economía

La economía fue una preocupación clara para los votantes, quienes expresaron alarma por el alto costo de la gasolina y los alimentos.

Pero el sondeo encontró que muchos votantes también están profundamente preocupados por el estado de la democracia y la corrupción gubernamental.

Cerca de 4 de cada 10 votantes dicen que la economía es el principal problema que enfrenta el país, y aproximadamente 3 de cada 10 dicen que el estado de la democracia es el principal problema. Sólo alrededor de 1 de cada 10 dice lo mismo sobre inmigración o atención médica, y pocos mencionaron la política exterior o el crimen.

Aproximadamente la mitad de los votantes estadounidenses dijo que la corrupción gubernamental y el costo de vida fueron "cruciales" para su voto para el Congreso, una proporción mayor que la que dijo eso sobre las políticas de aplicación de las leyes de inmigración, la guerra en Irán o los centros de datos de IA.

La mayoría de los votantes que dijeron que la corrupción gubernamental fue "crucial" para su voto para el Congreso apoyaron al candidato demócrata para la Cámara de Representantes federal, mientras que cerca de 4 de cada 10 dijeron que votaron por el republicano. Cerca de 8 de cada 10 votantes que dijeron que "el estado de la democracia" era el principal problema que enfrenta el país apoyaron al demócrata, mientras que cerca de 2 de cada 10 apoyaron al republicano.

Los demócratas tienen una ventaja en el manejo de los temas

Los demócratas tienen al menos una pequeña ventaja en la percepción sobre su manejo de varios temas importantes, aunque una proporción significativa de votantes dice que no confía en ninguno de los dos partidos.

Los votantes tienen una ligera mayor probabilidad de decir que los demócratas manejarían mejor la economía y la corrupción gubernamental que los republicanos, dos temas que surgieron como muy importantes para los votantes en esta elección. Los demócratas también tienen una pequeña ventaja en política exterior y una ventaja más amplia en su manejo de los temas transgénero y la atención médica. Los votantes están divididos sobre qué partido manejaría mejor la inteligencia artificial y los impuestos, mientras que los republicanos tienen una pequeña ventaja en inmigración.

A pesar de la ventaja relativa de los demócratas en los temas, el Partido Demócrata no es mucho más popular entre los votantes que los republicanos. Poco menos de la mitad de los votantes tiene una opinión "algo" o "muy" favorable del Partido Demócrata, mientras que cerca de 4 de cada 10 ven al Partido Republicano de manera positiva.