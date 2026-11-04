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Seguridad

Joven pierde la vida accidentado en "Rodada del Terror"

El infortunado falleció durante el trayecto al hospital

Por Redacción

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Joven pierde la vida accidentado en "Rodada del Terror"
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      HUEHUETLÁN.- Un joven de 23 años de edad perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito mientras participaba en un evento denominado "Rodada del Terror". Aunque fue auxiliado por personal de Protección Civil, falleció cuando era trasladado a recibir atención médica.

      La víctima fue identificada como Geovanni Gómez Damián, quien tenía su domicilio en la comunidad de Tizoapatz, perteneciente al municipio de Tanlajás.

      De acuerdo con información recabada, el accidente ocurrió la noche del lunes 2 de noviembre, cuando el joven participaba en la mencionada rodada y presuntamente chocó contra otro vehículo, sufriendo lesiones de gravedad.

      Tras el percance, personal de Protección Civil de Huehuetlán acudió a brindarle auxilio en la localidad de Arrozal, a la altura del corredor artesanal.

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      Debido a su estado de salud, fue abordado en una ambulancia de emergencias básicas, para trasladarlo hacia el municipio de Aquismón, donde recibiría atención médica.

      Sin embargo, durante el trayecto, al llegar a las inmediaciones del puente peatonal ubicado en el crucero de Xolol, sobre la carretera federal México-Laredo número 85, los socorristas se percataron de que el joven ya no presentaba signos vitales, por ello se detuvieron, y dieron aviso a las autoridades.

      Posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes, confirmando que se trató de una muerte accidental.

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