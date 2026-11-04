Videos | Operativo de la SSPCE en Río Santiago deja un herido
El hombre lesionado fue detenido y en el lugar se localizó un arma larga; la FGE inició las investigaciones
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En un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), se logró la detención de una persona y, de acuerdo con datos preliminares, se aseguró un arma de fuego.
Los hechos, según se informó, en el bulevar Río Santiago, a la altura de la avenida 20 de Noviembre.
La corporación informó que "la zona se encuentra bajo control y, hasta el momento, no existe riesgo para la población. Únicamente el carril del bulevar Río Santiago con dirección a carretera a Matehuala se encuentra cerrado momentáneamente", por lo que se recomendó a las y los automovilistas utilizar vías alternas.
Antes, se reportó que el hombre fue detenido, luego de ser lesionado con arma de fuego.
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Al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes trasladaron a una persona que se encontraba tirada sobre los carriles centrales del bulevar, con dirección a la carretera a Matehuala.
En el lugar, se registró movilización policiaca y se reportó que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició diligencias tras la persecución.
En el sitio también se localizó un arma larga, según se informó.
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Redacción
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