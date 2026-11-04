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Xavier Becerra gana elección a gobernador en California

Steve Hilton, respaldado por Donald Trump, no logra gobernación en estado liberal.

Por AP

Noviembre 04, 2026 04:29 p.m.
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Xavier Becerra gana elección a gobernador en California
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      El demócrata Xavier Becerra ganó el martes la elección como gobernador de California, al derrotar al republicano Steve Hilton. Becerra se desempeñó anteriormente como secretario de Salud del presidente Joe Biden, como fiscal general del estado y como miembro del Congreso. Será el primer gobernador latino de California desde 1875, y sucederá al gobernador demócrata Gavin Newsom, quien ya no podía buscar la reelección por límites de mandato. Hilton, nacido en Reino Unido, es un exconductor de Fox News cuya campaña para dirigir el estado, dominado por liberales, recibió el respaldo del presidente Donald Trump. The Associated Press declaró a Becerra ganador a las 11:00 de la tarde hora del Este.

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