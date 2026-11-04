Demócratas arrasan en Congreso EEUU y prometen cambios urgentes

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Los demócratas están capitalizando su barrida en el Congreso para entrar en una nueva era, ansiosos por responder a las exigencias de cambio de los votantes con planes para abordar el alto costo de vida y enfrentar los últimos años del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

En una victoria arrolladora a nivel nacional, los demócratas desalojaron a los republicanos de costa a costa, incluyendo en muchos lugares inesperados en medio, mientras los votantes rechazaban al partido del presidente por la promesa de algo diferente para el país. Sus mayorías se verán reforzadas por amplios márgenes tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Los resultados configuran un gobierno dividido, con un Congreso dispuesto a reafirmarse como un poder coigual, listo para desafiar a Trump y cambiar de rumbo tras dos años de control republicano unificado.

"Los escuchamos", expresó Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes por Nueva York, quien hará historia como el primer presidente negro de la Cámara de Representantes si sus colegas lo eligen para el cargo cuando el nuevo Congreso comience el 3 de enero de 2027.

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"Vamos a trabajar duro para cumplir con el cambio drástico que ustedes merecen", añadió.

El recuento fue decisivo, por momentos desconcertante, por el asombroso alcance de los triunfos demócratas y la profundidad de las derrotas republicanas. Los márgenes crecientes subrayaron un profundo sentimiento de enojo y preocupación de los votantes por la economía y el estado de la democracia.

En conjunto, los resultados presentan una reconfiguración fundamental del poder en Washington, con nuevas oportunidades y desafíos para gobernar.

El vicepresidente JD Vance culpó a la guerra en Irán por las derrotas republicanas en las elecciones del martes.

Trump reconoció que la guerra en Irán afectó las elecciones, y que los votantes estaban frustrados por el aumento de los precios de la gasolina como consecuencia del conflicto.

Sin embargo, insistió, "Lo de Irán era algo que teníamos que hacer, y seguimos haciéndolo", dijo Trump a reporteros. Dijo que no estaba considerando reemplazar al secretario de Defensa Pete Hegseth, a pesar del descontento entre los votantes por la guerra.

Adoptó un tono conciliador, al sugerir que podría trabajar con los demócratas, pero también advirtió sobre un estancamiento por venir, al amenazar con usar el poder del veto presidencial para bloquear su agenda.

"No quiero estar simplemente sentado ahí durante dos años vetándolo todo", le dijo a Politico.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no buscará la reelección como líder republicano de la cámara baja tras la victoria de los demócratas, según dos personas familiarizadas con sus planes que insistieron en el anonimato para comentar el tema.

Los demócratas prometen una agenda de 100 días e investigaciones sobre Trump

Los demócratas de la Cámara de Representantes prometen una agenda de 100 días que comenzará con esfuerzos para reducir los costos de la gasolina, los comestibles y otros bienes, así como proyectos de ley para revertir recortes a la Ley de Cuidado de Salud Asequible y a los programas de salud de Medicaid. También están listos para impulsar una sólida agenda de supervisión para, como dice Jeffries, "hacer que los corruptos rindan cuentas".

El juicio político —del presidente o de miembros de su gabinete— es una opción.

El principal demócrata en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Robert Garcia de California, emitió una advertencia de una sola frase: "Consigan abogado".

El senador Ron Wyden, el principal demócrata en la Comisión de Finanzas del Senado, difundió su propio mensaje de una palabra: "Citaciones".

Los demócratas estarán bajo presión para demostrar rápidamente que tienen soluciones para los altos precios de la gasolina y los comestibles, la guerra en Irán y las preocupaciones sobre el rumbo del país.

Para Jeffries y su equipo de liderazgo, será su primera vez en la mayoría, gestionando una clase de recién llegados que incluye a un puñado de socialistas democráticos de extrema izquierda.

Con la mayoría en la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros, muy por encima de los 218 necesarios, y con al menos 54 de los 100 escaños en el Senado, Jeffries y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, tendrán margen de maniobra.

"Cinco palabras para el pueblo estadounidense: el alivio está en camino", expresó el senador por Nueva York.

A los republicanos, ahora como minoría, les espera un periodo de transición

Para los republicanos, sus números menguados provocarán su propio ajuste de cuentas, mientras intentan averiguar qué salió tan uniformemente mal.

Johnson había bromeado con que podría regresar a su ciudad natal de Shreveport, en Luisiana, para iniciar una empresa de cuidado de jardines si los republicanos perdían el poder. Rivales buscan reemplazarlo.

Los republicanos podrían estar ansiosos durante el sprint postelectoral de "pato cojo" por lograr tanto como sea posible en sus semanas restantes en el poder. Pero las esperanzas de otro paquete de prioridades exclusivamente republicanas, como su gran proyecto de recortes de impuestos y reducción del gasto, parecen escasas mientras los legisladores derrotados se preparan para volver a casa al final del año.

Los conservadores también han puesto la mira en la oportunidad de que Trump nomine a otro juez para la Corte Suprema mientras los republicanos del Senado aún mantienen la mayoría. Sin embargo, ningún juez en funciones ha anunciado intención alguna de retirarse.

Y el gobierno podría encaminarse a un cierre federal el próximo mes si el Congreso no aprueba un proyecto de financiamiento para mantener las operaciones en marcha.

En las próximas semanas, los partidos celebrarán elecciones internas de liderazgo a medida que los miembros electos lleguen para la orientación de los recién llegados en el Capitolio.

La Cámara de Representantes elegirá a su presidente como una de las primeras votaciones cuando se reúna el nuevo Congreso.

Vance atribuye a la guerra en Irán las derrotas de los republicanos

En una extensa publicación en internet, el vicepresidente aparentemente buscó distanciarse de los resultados electorales vistos como un referéndum sobre Trump que incluyeron importantes derrotas republicanas en todo el país.

"La razón por la que perdimos es la guerra", escribió Vance, y añadió: "Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos 6 años valió la pena, entonces háganlo. Argumenten que fue un costo que valió la pena pagar. Estén de acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto".

Llegan pioneros al Congreso

Rara vez el partido del presidente ha logrado conservar el poder durante las elecciones de medio término, pero la barrida demócrata evocó ecos del primer mandato de Trump, cuando los republicanos enfrentaron una revuelta de votantes que llevó a los demócratas a la mayoría en la Cámara de Representantes, y de la era de Barack Obama, cuando el "tea party" republicano arrasó y llegó al poder.

Este nuevo Congreso también marcará hitos y dará la bienvenida a pioneros.

Con la elección de la demócrata Julia Stratton de Illinois, el Senado tendrá por primera vez a tres mujeres negras en el cargo.

La demócrata Peggy Flanagan de Minnesota será la primera senadora mujer indígena; Chris Pappas de Nuevo Hampshire se convertirá en el primer senador de Estados Unidos abiertamente gay; y Abdul El-Sayed de Michigan será el primer musulmán en servir en el Senado federal.