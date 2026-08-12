Robo de más de 200 estatuillas afecta homenaje en Salzburgo

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Más de 200 estatuillas doradas de Wolfgang Amadeus Mozart desaparecieron de su ciudad natal, Salzburgo, informaron funcionarios el miércoles, lo que dejó un homenaje por su 270º cumpleaños considerablemente menos concurrido.

La Fundación Mozarteum develó el 15 de julio 320 estatuillas, de apenas 50 centímetros (menos de 20 pulgadas) de altura, que muestran a Mozart con su perro. Fueron diseñadas por el artista conceptual alemán Ottmar Hörl.

En el transcurso de dos semanas, habían desaparecido más de 80 de las figuras de polímero. Para el miércoles, faltaban en total 210.

"Lo peor para un artista es cuando su obra se disuelve", declaró Hörl a la agencia de noticias alemana dpa. Señaló que no creía que los visitantes hubieran robado las obras, sino que se trataba de un "robo organizado".

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Hörl tenía la intención de vender las estatuas por unos 100 euros (114 dólares) una vez terminada la exposición, lo que significa que quien se llevó 210 mini-Mozarts no se ha convertido en millonario de la noche a la mañana.

Los mini-Mozarts no solo poblaron el jardín de la antigua casa del compositor, sino también sus estancias, así como varios pabellones.

Aunque los organizadores apartaron algunas estatuillas de repuesto en caso de robo, eran demasiado pocas para compensar las pérdidas reales. Y, en un golpe adicional de mala suerte, el fabricante de las estatuas estaba de vacaciones, por lo que no había una solución rápida.

La exposición de estatuillas, ahora más espaciadas, está programada para permanecer en exhibición hasta el 30 de agosto.

Para Hörl, conocido por sus esculturas hechas de polímero, el robo de sus obras no es nada nuevo. En una instalación en Bayreuth, Alemania, un conjunto completo de estatuas de Richard Wagner fue robado en un plazo de 10 días.

"Esa es simplemente la naturaleza del espacio público. Eso significa que cuando trabajas como artista en un espacio público, no debes quejarte de lo que está ocurriendo allí", manifestó Hörl. "Va desde la destrucción hasta el robo. Así es".

Mozart, el compositor más célebre de Austria, nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, donde la Fundación Mozarteum ofrece conciertos, mantiene museos dedicados al músico y apoya la investigación sobre él.

"No quería hacer un monumento a Mozart. Ya hay suficientes de esos. Pero quería mostrar su lado humano, que era un ser humano normal a pesar de su genio", dijo Hörl a The Associated Press.

Para darles a las estatuas un toque humano, Hörl representó al compositor con su perro favorito, Pimperl. Se sabía que Mozart y su familia daban largos paseos con sus perros por el Jardín Mirabell, junto a donde vivían.