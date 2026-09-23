Zelenskyy en la ONU: urge asfixiar ingresos de Rusia para frenar guerra

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El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy instó el miércoles a los líderes mundiales a mantener estrangulados los ingresos de Rusia e impedir sus esfuerzos bélicos, al decir ante la Asamblea General de la ONU que "los ingresos de Rusia deben seguir siendo un objetivo".

"Cuando alguien le da más dinero a Rusia a través del comercio, le da a esta guerra más tiempo. Y esa es exactamente la razón por la que insistimos en limitar el comercio con el agresor, y por la que estamos quemando nosotros mismos los ingresos de Rusia", declaró Zelenskyy al hablar en inglés, ante la Asamblea General de la ONU.

Lavrov propone negociaciones para una paz duradera

Rusia tendrá su turno el sábado para dirigirse a la asamblea. El presidente Vladímir Putin desde hace años no asiste a la asamblea sino que envía al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov.

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Lavrov manifestó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles que Rusia está preparada para negociar con miras a una paz duradera, pero no se limitará a "pausar" la guerra. Argumentó que una pausa solo le daría a Ucrania y a quienes la respaldan tiempo para reunir más armas.

Zelenskyy puso en duda el interés de Rusia en poner fin a los combates.

"Siempre parece haber algo que impide que Putin diga: 'Se acabó. Basta. Paz'", indicó el mandatario ucraniano. "¿Pueden siquiera imaginarlo sin guerra? Él es el 'Paciente Cero', aquel desde quien la guerra se propaga hacia afuera ... Hay que detener al 'Paciente Cero'".

Impacto y ataques recientes en Ucrania

La guerra ha tenido repercusiones en todo el planeta

Rusia invadió Ucrania hace más de cuatro años y medio y dice que busca proteger su propia seguridad y los intereses de los rusos y rusoparlantes en partes de Ucrania. Analistas occidentales estiman que han muerto más de 500.000 soldados rusos y que Ucrania ha registrado más de 500.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes. Ninguno de los dos países divulga sus propios totales de bajas.

La guerra ha tenido repercusiones globales en los envíos de combustible, fertilizantes y granos — y en la geopolítica, al ampliar las divisiones entre Rusia y Occidente.

Con las posiciones de guerra en el este y el sur de Ucrania prácticamente sin cambios desde el año pasado, Rusia y Ucrania han intensificado los ataques de largo alcance con drones y misiles.

Drones rusos golpearon la capital ucraniana, Kiev, en ataques a plena luz del día el miércoles, matando a dos personas e hiriendo a 23; otras dos resultaron heridas por un ataque que inició un gran incendio en un centro comercial en la ciudad sureña de Zaporiyia.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó que atacó instalaciones militar-industriales y energéticas ucranianas, centros logísticos y embarcaciones marítimas durante la noche. Indicó que sus defensas aéreas interceptaron más de 500 drones ucranianos sobre múltiples regiones rusas y Crimea, así como sobre el mar de Azov y el mar Negro. Crimea es la península que Rusia se apoderó por la fuerza y anexó ilegalmente en 2014.

La guerra demuestra que "uno puede mantenerse firme y sobrevivir"

Zelenskyy dijo a la asamblea que Rusia ha utilizado 63.000 drones de ataque de diferentes tipos contra Ucrania solo en lo que va de este año. Mientras celebraba que su propio país "ha demostrado que incluso contra un enemigo mucho más grande, uno puede mantenerse firme y sobrevivir", imploró a los líderes mundiales que le nieguen a Putin dinero o combatientes extranjeros.

"Limiten su dinero. Limiten su guerra", imploró el líder ucraniano.

Mientras tanto, Ucrania ha estado buscando recursos adicionales. Zelenskyy señaló a los reporteros el martes que su país aún no ha recibido respuestas claras a su esfuerzo por adquirir más sistemas de defensa aérea Patriot de Estados Unidos.

Zelenskyy se reunió el martes con el presidente estadounidense Donald Trump, al margen de la ONU.

En breves declaraciones a los medios antes de la reunión, Trump reiteró que cree que "vamos a llegar a un acuerdo" con Rusia y Ucrania para sofocar los combates. Durante la campaña Trump prometió acabar con el conflicto en 24 horas pero eso no ha ocurrido. Aun así, Zelenskyy señaló el martes que tenía esperanzas.

"A veces, puede parecer que Ucrania está enfocada solo en la guerra porque hablamos de armas, hablamos de defensa y sanciones contra el agresor. Pero los ucranianos no eligieron esta guerra", dijo a la asamblea el miércoles. "Elegimos no morir. .... Nos estamos defendiendo."