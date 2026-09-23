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Ataque armado en Prados deja un muerto

Una persona herida fie trasladada para su atención medica

Por Redacción

Septiembre 23, 2026 09:38 a.m.
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Ataque armado en Prados deja un muerto
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      Un ataque armado dejó a una persona sin vida y un lesionado, en hechos ocurridos cerca de las 22:00 horas del martes en la Plaza Condor y calle 99, en la colonia Prados de San Vicente.

      Al lugar arribaron paramédicos del CRUM, quienes al valorar a una persona la encontraron sin vida y otra persona fue trasladada para su atención médica a la clínica del IMSS.

      Elementos de la Guardia Civil estatal aseguraron el área y posteriormente la Policía de Investigación (PDI) de la FGE inició con carpeta de investigación.

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