Ataque armado en Prados deja un muerto
Una persona herida fie trasladada para su atención medica
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Un ataque armado dejó a una persona sin vida y un lesionado, en hechos ocurridos cerca de las 22:00 horas del martes en la Plaza Condor y calle 99, en la colonia Prados de San Vicente.
Al lugar arribaron paramédicos del CRUM, quienes al valorar a una persona la encontraron sin vida y otra persona fue trasladada para su atención médica a la clínica del IMSS.
Elementos de la Guardia Civil estatal aseguraron el área y posteriormente la Policía de Investigación (PDI) de la FGE inició con carpeta de investigación.
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