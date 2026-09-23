Ataque armado en Prados deja un muerto

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Un ataque armado dejó a una persona sin vida y un lesionado, en hechos ocurridos cerca de las 22:00 horas del martes en la Plaza Condor y calle 99, en la colonia Prados de San Vicente.

Al lugar arribaron paramédicos del CRUM, quienes al valorar a una persona la encontraron sin vida y otra persona fue trasladada para su atención médica a la clínica del IMSS.

Elementos de la Guardia Civil estatal aseguraron el área y posteriormente la Policía de Investigación (PDI) de la FGE inició con carpeta de investigación.

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