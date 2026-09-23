Detienen a Earnest Lloyd Jr. por muerte de mujer en Jackson

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Policía de Mississippi ha arrestado a un segundo hombre por la muerte de una mujer negra hallada colgada de un árbol y ha emitido una orden de arresto contra un tercer sospechoso.

Arrestos y órdenes en caso Tasia Fortune

La policía de Jackson informó a última hora del martes que arrestó a Earnest Lloyd Jr., de 25 años, por la muerte de Tasia Fortune, de 29, cuyo cuerpo fue encontrado colgado detrás de una casa abandonada en la ciudad el 3 de agosto.

Al igual que Fortune y el primer hombre arrestado -- Jarques Ratliff, de 51 años -- Lloyd es negro. Compareció en una breve audiencia el miércoles en Jackson.

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Reacciones familiares y contexto del caso

La madre de Fortune, Christy Spivey, quien asistió a la audiencia, declaró después que estaba eufórica de ver que se realizaron arrestos por la muerte de su hija. Dijo que ni ella ni varios de los amigos de su hija conocían a Lloyd, y advirtió que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

"Mi familia no es la única familia a la que esto está afectando", indicó Spivey sobre las familias de los acusados. "También lo siento por ellos. La única diferencia es que la mía nunca podrá volver. Al menos ellos pueden tener visitas telefónicas". "Nunca tendré verdadera paz", dijo.

Ratliff fue arrestado en septiembre acusado de asesinato. Se declaró inocente y permanece encarcelado sin derecho a fianza.

La policía indicó en un comunicado que emitió una orden de arresto contra un tercer sospechoso, pero no dio detalles sobre la identidad de esa persona ni sobre su presunto vínculo con la muerte de Fortune. También dijeron que esperan emitir órdenes adicionales.

Tras el arresto de Ratliff, la jefa de policía de Jackson, RaShall Brackney, manifestó que Ratliff tenía una "relación" con Fortune, pero no dio más detalles.

Aunque la policía no ha sugerido un posible móvil del homicidio ni ha dicho si cree que la raza influyó, el caso ha atraído una amplia atención porque la forma de muerte recordó los linchamientos en el estado sureño.

Fortune, originaria de Kentucky, tenía cuatro hijos y había estado viviendo en Jackson desde hacía aproximadamente una década, según dijeron familiares.

Spivey dijo previamente que su hija había tenido dificultades con la falta de vivienda en los últimos años y que no estaba segura de dónde vivía su hija en el momento de su muerte. Añadió que antes de su muerte, su hija había hablado recientemente de iniciar un negocio de limpieza y que estaba tratando de poner su vida en orden.