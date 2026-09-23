Supervisa CEA reparación de acueducto El Realito
La empresa Aquos realiza sustitución de tubería tras golpe de ariete que afectó el suministro
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Luego de la décima falla en el acueducto de la presa El Realito, se estima que los trabajos de reparación concluyan durante este miércoles, por lo que mañana jueves se prevé que el suministro entre nuevamente en operación y comience el envío de agua potable a la capital.
Comisión Estatal del Agua supervisa trabajos de reparación
Así lo estimó la Comisión Estatal del Agua (CEA), de acuerdo con tiempos previstos por la empresa Aquos el Realito S.A. de C.V., encargada de la distribución a los tanques Hostal, Termal, Cordillera, Tangamanga I y Los Filtros.
La dirección estatal precisó que el desperfecto se confirmó a las 2:00 horas de este martes, ocasionado por un golpe de ariete en el kilómetro 41 de la Carretera 57, a un kilómetro del entronque a Tierra Nueva.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalles de la reparación y sanciones a la empresa operadora
Según la Comisión, encabezada por Pascual Martínez Sánchez, personal de la dependencia supervisa los trabajos que realiza la compañía, consistentes en la sustitución de 40 metros lineales de tubería de concreto por tubería de acero de 48 pulgadas de diámetro.
Nueva falla en suministro de "El Realito"; suman 10 en 2026
El acueducto presenta nueva interrupción, afectando el abasto en la Zona Metropolitana
Subrayó que, en la actualidad, Aquos mantiene un suministro de 570 litros por segundo hacia la capital potosina, mientras que la CEA mantiene vigilancia "permanente sobre los trabajos de reparación y la operación del sistema".
Reiteró que, por cada deterioro en el sistema, se aplica una multa de 5 millones de pesos a la empresa operadora; es decir, el acumulado de este 2026 asciende a 35 millones de pesos.
no te pierdas estas noticias
Supervisa CEA reparación de acueducto El Realito
Rubén Pacheco
La empresa Aquos realiza sustitución de tubería tras golpe de ariete que afectó el suministro
Agua, vivienda y movilidad, las preocupaciones de capitalinos
Rolando Morales
El Implan concluyó las mesas de trabajo con grupos vulnerables y académicos para actualizar el programa urbano
Suman 9 procesos administrativos por tala de árboles sin permiso
Rolando Morales
Christian Azuara destacó la importancia de autorizaciones y la restitución de los ejemplares talados