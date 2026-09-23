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Supervisa CEA reparación de acueducto El Realito

La empresa Aquos realiza sustitución de tubería tras golpe de ariete que afectó el suministro

Por Rubén Pacheco

Septiembre 23, 2026 02:51 p.m.
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Foto: Archivo

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      Luego de la décima falla en el acueducto de la presa El Realito, se estima que los trabajos de reparación concluyan durante este miércoles, por lo que mañana jueves se prevé que el suministro entre nuevamente en operación y comience el envío de agua potable a la capital.

      Comisión Estatal del Agua supervisa trabajos de reparación

      Así lo estimó la Comisión Estatal del Agua (CEA), de acuerdo con tiempos previstos por la empresa Aquos el Realito S.A. de C.V., encargada de la distribución a los tanques Hostal, Termal, Cordillera, Tangamanga I y Los Filtros.

      La dirección estatal precisó que el desperfecto se confirmó a las 2:00 horas de este martes, ocasionado por un golpe de ariete en el kilómetro 41 de la Carretera 57, a un kilómetro del entronque a Tierra Nueva.

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      Detalles de la reparación y sanciones a la empresa operadora

      Según la Comisión, encabezada por Pascual Martínez Sánchez, personal de la dependencia supervisa los trabajos que realiza la compañía, consistentes en la sustitución de 40 metros lineales de tubería de concreto por tubería de acero de 48 pulgadas de diámetro.

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      Subrayó que, en la actualidad, Aquos mantiene un suministro de 570 litros por segundo hacia la capital potosina, mientras que la CEA mantiene vigilancia "permanente sobre los trabajos de reparación y la operación del sistema".

      Reiteró que, por cada deterioro en el sistema, se aplica una multa de 5 millones de pesos a la empresa operadora; es decir, el acumulado de este 2026 asciende a 35 millones de pesos.

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