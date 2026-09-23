logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

CGE debe destrabar obras de la alcaldía

Fallo de la SCJN ordena a la dependencia estatal completar trámites detenidos sobre 14 proyectos capitalinos

Por Jaime Hernández

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
A
CGE debe destrabar obras de la alcaldía
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Contraloría General del Estado que, en un plazo de cinco días, responda, de manera negativa o positiva, a las solicitudes de autorización de 14 proyectos hechas por la alcaldía capitalina que mantiene sin fallo.

      Suprema Corte ordena respuesta a Contraloría sobre proyectos alcaldía

      Lo anterior quedó establecido en la resolución de la controversia constitucional 396/2026 emitida el pasado 17 de septiembre y que fue promovida por el ayuntamiento capitalino.

      El recurso fue presentado ante la omisión de la CGE a dar trámite administrativo a las 14 solicitudes de no objeción hechas por la alcaldía para igual número de obras.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Contraloría debe emitir respuesta sobre proyectos municipales, ordena SCJN

      Al respecto, la SCJN le ordena a la CGE que, en un plazo de cinco días, emita la constancia de que no se opone a cada uno de los proyectos o, en su caso, que plantee las observaciones que la dependencia del gobierno estatal considere aplicables.

      En suma, la Contraloría deberá destrabar estos procedimientos, pues el fallo frena temporalmente su intervención en las obras municipales detenidas.

      Asimismo, se requirió al Poder Ejecutivo del Estado acreditar el cumplimiento de la medida dentro de los diez días siguientes, bajo apercibimiento de imponer una multa conforme al artículo 56, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

      La Suprema Corte informó en su fallo que analizará de fondo la controversia.

      La medida cautelar fue otorgada mientras la Suprema Corte determina si la intervención de las autoridades estatales se encuentra dentro de sus facultades o si, por el contrario, incide en el ámbito de competencia y autonomía constitucional del Ayuntamiento.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Construyen Iglesia en tiempo récord
        Construyen Iglesia en tiempo récord

        Construyen Iglesia en tiempo récord

        SLP

        El Universal

        Iglesia de Jesucristo abre templo en San Luis Potosí tras construcción récord de 18 meses.

        Cambian a comandante de la GCE en zona huasteca
        Cambian a comandante de la GCE en zona huasteca

        Cambian a comandante de la GCE en zona huasteca

        SLP

        Huasteca Hoy

        César Enrique Medina Bustos llega desde la región centro para dirigir esa área

        Congreso recibe el quinto informe; la glosa será del 15 al 30 de octubre
        Congreso recibe el quinto informe; la glosa será del 15 al 30 de octubre

        Congreso recibe el quinto informe; la glosa será del 15 al 30 de octubre

        SLP

        Pulso Online

        El documento fue distribuido a los 27 diputados. La Jucopo aún debe acordar el formato de las comparecencias con funcionarios estatales.

        El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso
        El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso

        El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso

        SLP

        El Universal

        La iniciativa incluye respuestas del Ejecutivo a preguntas de grupos parlamentarios.