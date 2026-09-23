CGE debe destrabar obras de la alcaldía

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Contraloría General del Estado que, en un plazo de cinco días, responda, de manera negativa o positiva, a las solicitudes de autorización de 14 proyectos hechas por la alcaldía capitalina que mantiene sin fallo.

Suprema Corte ordena respuesta a Contraloría sobre proyectos alcaldía

Lo anterior quedó establecido en la resolución de la controversia constitucional 396/2026 emitida el pasado 17 de septiembre y que fue promovida por el ayuntamiento capitalino.

El recurso fue presentado ante la omisión de la CGE a dar trámite administrativo a las 14 solicitudes de no objeción hechas por la alcaldía para igual número de obras.

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Contraloría debe emitir respuesta sobre proyectos municipales, ordena SCJN

Al respecto, la SCJN le ordena a la CGE que, en un plazo de cinco días, emita la constancia de que no se opone a cada uno de los proyectos o, en su caso, que plantee las observaciones que la dependencia del gobierno estatal considere aplicables.

En suma, la Contraloría deberá destrabar estos procedimientos, pues el fallo frena temporalmente su intervención en las obras municipales detenidas.

Asimismo, se requirió al Poder Ejecutivo del Estado acreditar el cumplimiento de la medida dentro de los diez días siguientes, bajo apercibimiento de imponer una multa conforme al artículo 56, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La Suprema Corte informó en su fallo que analizará de fondo la controversia.

La medida cautelar fue otorgada mientras la Suprema Corte determina si la intervención de las autoridades estatales se encuentra dentro de sus facultades o si, por el contrario, incide en el ámbito de competencia y autonomía constitucional del Ayuntamiento.