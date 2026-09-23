Atrapan a un par de ladrones en la Col. Praderas del Maurel

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Dos presuntos ladrones, uno de ellos objetivo prioritario, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil de Soledad en la colonia Praderas del Maurel, familiares y amigos intentaron evitar la detención y enfrentaron a los agentes, armándose una trifulca en el sitio pero finalmente se logró el arresto.

La tarde de este martes los agentes policiales detectaron en la calle López Mateos de la mencionada colonia a dos sujetos que cometían faltas administrativas y los abordaron para su investigación.

Sin embargo, los individuos se mostraron sumamente agresivos e intervinieron familiares y amigos, quienes agredieron a los agentes policiales tratando de impedir la detención.

Se armó una trifulca que se extendió de la calle López Mateos hacia los andadores aledaños y finalmente los policías lograron la captura de los sujetos, uno de ellos es considerado objetivo prioritario en la zona y generador de diversos ilícitos, relacionados al robo a comercio y daños al patrimonio.

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A pesar de las agresiones hacia los agentes, éstos se avocaron a la detención de los individuos sin que hubiera daños o golpes hacia los civiles que a toda costa intentaban impedir la captura.

En la zona se mantiene la vigilancia para restablecer el orden, garantizando la paz social, sin que hubiera personas heridas a causa del hecho, ni agentes ni civiles.