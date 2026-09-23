Militarización en Santa Marta tras violencia de grupo armado ilegal

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SANTA MARTA, Colombia (AP) — Las calles de la ciudad de Santa Marta, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, lucían inusualmente desoladas el miércoles tras la orden presidencial de militarizarla en un intento por contrarrestar la violencia de un grupo armado ilegal.

Militarización en Santa Marta para contener violencia

Los habitantes de uno de los barrios populares del nororiente de la ciudad hacían fila en los pocos supermercados abiertos, que eran escoltados por policías que enseñaban armas largas.

"Esta mañana nos levantamos a mirar cómo estaban las cosas con miedo de salir, pero uno sale a abastecerse", dijo a The Associated Press al salir de un supermercado el taxista Antonio Ochoa Díaz.

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El miedo se instaló la víspera en la ciudad del Caribe luego de que al menos tres vehículos fueran incinerados, entre ellos un taxi y un autobús del servicio público, y los comerciantes recibieran amenazas, en algunos casos de hombres armados que los intimidaban a plena luz del día.

Ante la escalada violenta el presidente conservador Abelardo de la Espriella ordenó militarizar la ciudad y aseguró que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada pretenden "incendiar" parte del Caribe como retaliación a una operación militar en la que murió José Pérez Villanueva, alias "Cholo", señalado como el segundo cabecilla de ese grupo armado.

"Juro por Colombia y juro por mi vida que los voy a acabar. No va a quedar piedra sobre piedra en donde no pueda encontrarlos... y si no se someten, los voy a mandar al infierno en una bolsa", advirtió De la Espriella la noche del martes desde Santa Marta vestido con un chaleco antibalas mientras recorría algunas zonas en un vehículo blindado.

Santa Marta, con aproximadamente 480.000 habitantes, se convirtió en la primera ciudad en ser militarizada por De la Espriella, quien asumió el mes pasado prometiendo "mano de hierro" contra los ilegales. El nuevo mandatario cerró todas las negociaciones de paz —incluyendo una con las Autodefensas— que había abierto su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026).

Impacto del paro armado en la comunidad y el comercio

Los pobladores relataron que las Autodefensas declararon un paro armado que busca restringir la movilidad de la población bajo amenaza.

"Uno se cuida de no salir y acata las órdenes por miedo... más que todo la ley de acá es la de los grupos" armados, aseguró Ochoa. Sin embargo, dudó que la situación vaya a mejorar de forma permanente y expresó temor de que cuando los militares se vayan el grupo tome represalias con la población.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada surgieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares a inicios de este siglo. Según la policía, tienen incidencia en los departamentos de Magdalena, donde se ubica Santa Marta; La Guajira y Cesar y están implicadas en delitos como el narcotráfico y la extorsión.

De la Espriella ordenó el miércoles trasladar a cárceles de máxima seguridad a 76 detenidos por sus presuntos vínculos con las Autodefensas para evitar que "sigan ordenando (delitos) desde las cárceles".

Mercado público cerrado, playas abiertas

La gobernadora de Magdalena, María Margarita Guerra, recorría el mercado público, con todos sus negocios de vegetales, frutas y carnes cerrados, repartiendo con su equipo volantes que decían "La extorsión no paga" mientras los animaba a abrir sus puertas.

"Yo sé que es difícil confiar, son décadas de violencia, pero tenemos que poner ese grano de arena y decir 'vamos a unirnos'", aseguró a la prensa Guerra, quien considera vital que se reabra el mercado público por ser el "corazón del comercio".

La gobernadora calculó que las fuerzas de seguridad presentes en la región se han incrementado en más de 1.500 agentes policiales y militares.

En paralelo, centenares de turistas disfrutaban de la playa de Santa Marta escuchando música, tomando cerveza y bronceándose en un día soleado, mientras los restaurantes y comercios alrededor permanecían en su mayoría cerrados.

A Orlando Andrade González, un turista de 64 años, el paro armado lo sorprendió en el centro de la ciudad el martes cuando notó que el transporte escaseaba. Cuando preguntó, un vendedor ambulante le advirtió que fuera a "esconderse".

"A nosotros sí nos afectó el paro porque no pudimos disfrutar de otras playas", explicó Andrade, un periodista que vacaciona con su familia.

El turismo es uno de los principales motores económicos de Santa Marta, por lo que los comerciantes temen que, si la tensa situación se extiende, los pueda afectar severamente.