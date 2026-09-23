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Asalto con pistola causa pánico en plaza El Dorado

Jóvenes despojaron de celular a un vendedor, al que amagaron y en el forcejeo se les disparó el arma

Por Redacción

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Asalto con pistola causa pánico en plaza El Dorado
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      La noche de este martes se reportó una situación de riesgo en la Plaza El Dorado, en donde una venta informal de un equipo telefónico se convirtió en asalto, los supuestos compradores amenazaron con pistola al vendedor para despojarlo del aparato, en el forcejeo el arma se disparó causando temor en los presentes y enseguida los protagonistas corrieron retirándose del sitio sin que hubiera personas lesionadas.

      El hecho causó temor entre clientes y comerciantes, quienes optaron por bajar las cortinas ante el riesgo que corrían y hubo fuerte movilización policial en el sitio pero de momento no hubo detenidos.

      De acuerdo a versión extraoficial, dos jóvenes, de entre 16 y 17 años, se quedaron de ver con otro en el área de comida de la plaza comercial, ubicada en la planta alta, con el fin de comprarle un teléfono celular que estaba ofreciendo mediante redes sociales.

      Sin embargo, ya cuando revisaban el aparato uno de los supuestos compradores sacó una pistola y amagó al vendedor para despojarlo del mismo, el joven afectado no se dejó y así comenzaron a forcejear.

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      En el jaloneo la pistola se disparó en forma accidental y ante esto tanto los sujetos como el afectado se espantaron, los primeros optaron por darse a la fuga logrando llevarse el aparato, en tanto que el joven afectado permaneció en el sitio asustado.

      Ante el hecho, algunos comensales entraron en pánico y tuvieron que ser atendidos por paramédicos del CRUM, quienes arribaron al sitio para prestar ayuda pero afortunadamente nadie salió herido por impacto de bala.

      En pocos minutos a la plaza llegaron agentes de la Guardia Civil Estatal, Municipal y hasta del Ejército Mexicano, quienes montaron un operativo en la zona pero no se pudo dar con el paradero de los agresores.

      Se esperaba que el afectado formalizara la denuncia por el robo del aparato de que fue objeto y las investigaciones sobre el hecho continuarían por parte de las autoridades. 

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