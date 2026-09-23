Trump prohíbe acceso a medios CNN, MS NOW y Politico en Casa Blanca

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El extraordinario enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y los medios de comunicación cuya cobertura le desagrada se traslada a una sala de audiencias en la capital del país el miércoles, donde un juez escuchará los argumentos sobre si la decisión del mandatario de prohibir el acceso de tres organizaciones de noticias a los terrenos de la Casa Blanca viola la Constitución.

Acciones de la autoridad

La administración planea redoblar su postura de que tiene derecho a decidir quién puede poner un pie en la Casa Blanca. "El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho", sostuvo en un escrito judicial presentado a última hora del martes, en el que expone sus argumentos.

También argumentó que la cobertura de los tres medios —CNN, MS NOW y Politico— representa una amenaza para la seguridad nacional a pesar de que en sus comentarios anteriores Trump no se centró en la seguridad nacional, sino en la cobertura negativa de esos medios y en acusaciones de "noticias falsas".

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En el escrito, los abogados de la administración sostienen que la prohibición no viola la Primera Enmienda, que garantiza el derecho a una prensa libre. Afirman que los medios, en su cobertura, incumplieron "los estándares de profesionalismo y decoro esperados de quienes reciben acceso al complejo de la Casa Blanca, incluso al difundir falsedades verificables sobre seguridad nacional y otros asuntos y al publicar información sensible o clasificada".

La administración detalla además cartas enviadas a cada medio con "una lista no exhaustiva de coberturas, incluidas aquellas que han amenazado la seguridad nacional y difundido falsedades".

¿Cómo ocurrió la exclusión de los medios?

Las coberturas citadas incluyen: un reporte de CNN sobre "detalles de construcción 'de alto secreto' relacionados con el búnker del Ala Este"; un reporte de MS NOW "sobre una presunta investigación por filtraciones"; y la publicación por parte de Politico de "un documento que detalla la financiación para el salón de baile de la Casa Blanca y que contiene descripciones minuciosas de cómo el Servicio Secreto invertiría en mejoras de seguridad".

Se aportaron más ejemplos en cartas individuales. La carta dirigida a Politico detalló seis coberturas, entre ellas que el medio citó en junio a "un alto funcionario de la administración... al que se le concedió el anonimato" al predecir si un acuerdo preliminar pondría fin al conflicto con Irán.

Ese elemento pareció hacer referencia a una sesión informativa organizada por la Casa Blanca, en la que un funcionario informó a periodistas bajo condición de anonimato, conforme a reglas establecidas por la propia Casa Blanca. Varios otros medios informaron sobre las declaraciones del funcionario.

Trump empezó a enfatizar el argumento de la seguridad nacional el martes, cuando afirmó que la cobertura negativa era peligrosa para el país.

"Creo que tenemos derecho a excluir a las noticias falsas", manifestó a los periodistas en las Naciones Unidas, al defender la prohibición, que se anunció de forma repentina el viernes. Al día siguiente, los periodistas de los tres medios llegaron a trabajar y encontraron desactivadas sus credenciales de acceso.

El lunes, los medios presentaron su demanda conjunta, alegando que fueron señalados por el contenido de su cobertura; en otras palabras, discriminación por punto de vista. Calificaron esto como una "flagrante violación" de la Primera Enmienda y pidieron al tribunal que restableciera de inmediato su acceso.

La prohibición llevó a otros medios a actuar en solidaridad. El grupo de prensa de las cinco cadenas de televisión de Estados Unidos, al que pertenece CNN, decidió suspender la cobertura de los actos de Trump hasta nuevo aviso. The Associated Press también se sumó a un grupo de organizaciones que se abstuvo de publicar fotos del presidente el lunes. El miércoles, el grupo de cadenas volvió a estar ausente del programa diario de prensa de la Casa Blanca.

La prohibición y la demanda posterior forman parte de un conflicto prolongado entre el jefe de Estado—especialmente en su segundo mandato— y los medios que considera desfavorables. Trump ha respondido en los tribunales o con medidas regulatorias. También ha arremetido contra reporteros individuales en términos personales.

El escrito de la administración ante el tribunal también recurre a anécdotas históricas para sostener que un presidente puede decidir a qué medios conceder un trato favorable.

Señala que, a comienzos del siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt "inició la práctica de invitar regularmente a reporteros al Despacho Oval para conferencias de prensa extraoficiales mientras recibía su 'afeitado habitual del mediodía'", y añade que Roosevelt "utilizaba la conferencia como una ocasión para recompensar y castigar, dejando fuera a los reporteros que tenían menos probabilidades de mostrarse comprensivos con sus políticas".

También indica que el presidente John F. Kennedy "buscó 'cortejar a corresponsales estrella' y, por lo tanto, dio a ciertos reporteros 'acceso especial' y 'aviso previo de los anuncios de la administración'".