Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica
Comuneros de Tamazunchale exigen diálogo a la CFE para reparar la vía afectada desde hace dos años
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Tamazunchale.- En forma de protesta contra la Termoeléctrica, ya que la vía de tránsito se encuentra en pésimo estado, comuneros bloquean el camino a la comunidad El Banco.
Alrededor de 80 personas de esta comunidad y la de San Francisco, taponaron la carretera, debido a que desde hace dos años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó trabajos en dos torres de la planta y estas operaciones causaron daños al camino.
La vía ha permanecido en mal estado todo este tiempo/Foto: Huasteca Hoy
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En su manifestación, retuvieron a empleados de la empresa de instalación de subestaciones, Edemtec, y señalan que los liberarían hasta en tanto la CFE dialogue con ellos y se llegue a un acuerdo de reparación de la vía.
Fuego rodeó termoeléctrica en Tamuín
La emergencia fue atendida por los bomberos voluntarios, quienes combatieron las llamas durante varias horas
no te pierdas estas noticias
Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica
Huasteca Hoy
Comuneros de Tamazunchale exigen diálogo a la CFE para reparar la vía afectada desde hace dos años
Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal
Jesús Vázquez
Piden a las autoridades rehabilitarlas para evitar accidentes