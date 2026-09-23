logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica

Comuneros de Tamazunchale exigen diálogo a la CFE para reparar la vía afectada desde hace dos años

Por Huasteca Hoy

Septiembre 23, 2026 02:38 p.m.
A
Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tamazunchale.- En forma de protesta contra la Termoeléctrica, ya que la vía de tránsito se encuentra en pésimo estado, comuneros bloquean el camino a la comunidad El Banco.

      Alrededor de 80 personas de esta comunidad y la de San Francisco, taponaron la carretera, debido a que desde hace dos años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó trabajos en dos torres de la planta y estas operaciones causaron daños al camino.

      La vía ha permanecido en mal estado todo este tiempo/Foto: Huasteca Hoy

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En su manifestación, retuvieron a empleados de la empresa de instalación de subestaciones, Edemtec, y señalan que los liberarían hasta en tanto la CFE dialogue con ellos y se llegue a un acuerdo de reparación de la vía. 

      LEA TAMBIÉN

      Fuego rodeó termoeléctrica en Tamuín

      La emergencia fue atendida por los bomberos voluntarios, quienes combatieron las llamas durante varias horas

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica
      Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica

      Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica

      SLP

      Huasteca Hoy

      Comuneros de Tamazunchale exigen diálogo a la CFE para reparar la vía afectada desde hace dos años

      Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal
      Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal

      Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal

      SLP

      Jesús Vázquez

      Piden a las autoridades rehabilitarlas para evitar accidentes

      Da el PRI atisbo de aspirantes a la Alcaldía
      Da el PRI atisbo de aspirantes a la Alcaldía

      Da el PRI atisbo de aspirantes a la Alcaldía

      SLP

      Miguel Barragán

      Impartirá el ICAT diversos talleres
      Impartirá el ICAT diversos talleres

      Impartirá el ICAT diversos talleres

      SLP

      Miguel Barragán