Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica

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Tamazunchale.- En forma de protesta contra la Termoeléctrica, ya que la vía de tránsito se encuentra en pésimo estado, comuneros bloquean el camino a la comunidad El Banco.

Alrededor de 80 personas de esta comunidad y la de San Francisco, taponaron la carretera, debido a que desde hace dos años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó trabajos en dos torres de la planta y estas operaciones causaron daños al camino.

La vía ha permanecido en mal estado todo este tiempo/Foto: Huasteca Hoy

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En su manifestación, retuvieron a empleados de la empresa de instalación de subestaciones, Edemtec, y señalan que los liberarían hasta en tanto la CFE dialogue con ellos y se llegue a un acuerdo de reparación de la vía.