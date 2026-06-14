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Automovilista se impacta contra puestos de comerciantes en la colonia Estrellas de Oriente

Comerciantes y conductor llegaron a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.

Por Redacción

Junio 14, 2026 02:34 p.m.
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Automovilista se impacta contra puestos de comerciantes en la colonia Estrellas de Oriente
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      El conductor de un automóvil Nissan Versa perdió el control de la unidad e impactó varios puestos de comerciantes en la zona de Abastos.

      El reporte se registró antes del mediodía, cuando el conductor de un automóvil Nissan que circulaba sobre la avenida Ricardo B. Anaya con dirección al Circuito Potosí, al incorporarse a la calle Modesto Santa Cruz, perdió el control y se impactó contra varios puestos de comerciantes ubicados sobre esa vialidad, en la colonia Estrellas de Oriente.

      Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

      Elementos de la Policía Vial y Movilidad de Villa de Pozos tomaron conocimiento del incidente.

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      Los comerciantes afectados y el conductor llegaron a un acuerdo para el pago de los daños.

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