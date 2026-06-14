Lewis Hamilton gana en Barcelona y celebra primera victoria con Ferrari

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MONTMELÓ, España (AP) — La espera de Lewis Hamilton por una victoria con Ferrari ha terminado.

Con el casco amarillo aún puesto, Hamilton levantó los puños y corrió para saltar a los brazos de sus compañeros vestidos de rojo después de estacionar su Ferrari en el puesto No. 1 en la fila de ganadores tras su magistral carrera del domingo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Fue una victoria que evocó al viejo Hamilton. Una victoria que mostró que el siete veces campeón, cuyo último título llegó en 2020, quizá esté de vuelta en su mejor nivel a los 41 años.

Hamilton agradeció a sus compañeros de equipo, a los ingenieros en Italia, a su familia y a sus aficionados en una celebración emotiva para el piloto que una vez dominó el deporte pero no había ganado una carrera en casi dos años.

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"Vi a Ferrari tener todo este éxito cuando era más joven y me preguntaba cómo sería ganar en este auto. Estoy eternamente agradecido y ojalá sea la primera de muchas" , dijo Hamilton desde el podio de ganadores mientras miles vitoreaban.

Su victoria No. 106, que amplía su récord, también pudo haber encendido una pelea por el título con un Mercedes que parecía intocable tras una revisión del reglamento este año y que había ganado las seis carreras anteriores .

"Todas son especiales a su manera, pero esta es otra cosa", dijo Hamilton sobre la importancia de una victoria que puso fin a una racha de 40 carreras sin ganar, 30 de las cuales habían llegado desde su paso de Mercedes a Ferrari al final de 2024 . Su última victoria había sido en el GP de Bélgica en julio de ese año.

"Todo está empezando a encajar y simplemente estoy feliz en mi vida", dijo Hamilton, que parece un piloto diferente al corredor abatido que batalló con Ferrari la campaña pasada y no subió a ningún podio.

Hamilton admitió que durante su problemático primer año con Ferrari llegó a un punto en el que pensó: "quizá sea cierto que llegas a cierto punto y lo pierdes".

"Pero no. Se necesita perseverancia para conectar con ese yo interior... ahora me siento genial compitiendo con chicos de 19 años".

Para endulzar el día para Ferrari, Hamilton ya iba rumbo a la victoria cuando el auto de Kimi Antonelli, el líder de la clasificación general, se detuvo en la pista con apenas cuatro vueltas por disputarse tras sufrir un apagón eléctrico.

Eso puso fin a la increíble racha del joven italiano de cinco victorias consecutivas.

Antonelli aún lidera el campeonato con 156 unidades después de siete carreras, pero Hamilton ha recortado la brecha y ahora tiene 115. George Russell llevó su Mercedes a un segundo puesto y ahora tiene 106 unidades.

Hamilton también extendió su récord en Montmeló con su séptima victoria en el circuito , pero la primera desde 2021.

Venía construyendo hacia esta esperada victoria con segundos puestos en Canadá y Mónaco. Dijo que había sentado las "bases" con Ferrari antes de clasificarse segundo por delante de Antonelli para la carrera de Barcelona.

"Muchas gracias por ayudarme a lograr este sueño", dijo Hamilton por la radio a su equipo después de cruzar la meta con más de 19 segundos de ventaja sobre Russell . "Gracias a todos por esforzarse tanto en casa, gracias a mi familia y a mis aficionados, que siguen recordándome quién soy. No podría haberlo hecho sin ustedes".

Ferrari supera a Mercedes con estrategia de paradas en boxes

El siete veces campeón del mundo aprovechó que traía neumáticos más frescos y una estrategia de paradas en boxes superior para adelantar George Russell, que terminó segundo tras salir desde la primera posición de la parrilla.

Ferrari optó por una estrategia de tres paradas para darle a Hamilton neumáticos más frescos en una pista que es conocida por ser dura con el caucho, especialmente con temperaturas de pista de 50 Celsius (122 F). Las ruedas más rápidas le permitieron colarse por delante de Russell, quien, al igual que Antonelli, estaba en un plan de dos paradas, cuando un poco de suerte lo selló para Hamilton.

La detención del Aston Martin de Fernando Alonso provocó la salida de un coche de seguridad virtual, y Ferrari llamó a Hamilton para su última parada mientras sus rivales no podían apretar el ritmo, y salió en la punta con un juego fresco de neumáticos.

Al ver que Hamilton se escapaba, a Russell le quedó proteger su posición de Antonelli. Habían batallado antes en la carrera, antes de que Antonelli eventualmente se colara por delante.

Momentos después, todo se desmoronó para Antonelli cuando se detuvo y su oportunidad de 18 puntos se desvaneció .

Russell dijo que su equipo tendrá que resolver sus problemas mecánicos , después de que él también tuvo una avería tardía en Canadá. También tuvo algunas buenas palabras para Hamilton, su excompañero de equipo.

"Fue un movimiento grande y audaz unirse a Ferrari y ver que ahora está dando frutos es genial de ver, va a ser una verdadera amenaza", dijo Russell.

El campeón defensor de la F1, Lando Norris, fue tercero con su McLaren, lo que convirtió este en el primer podio totalmente británico desde 1968.

Max Verstappen de Red Bull fue cuarto. Oscar Piastri, que ganó aquí el año pasado, fue quinto en el otro McLaren.

Isack Hadjar de Red Bull fue sexto, seguido por Pierre Gasly y Franco Colapinto de Alpine. Liam Lawson y Avrid Lindblad completaron los 10 primeros.

El compañero de equipo de Hamilton, Charles Leclerc, tuvo que retirarse al final cuando su Ferrari falló por un problema hidráulico.

Alonso tuvo un día miserable en lo que dijo que probablemente sea su última carrera en el noreste de España. El excampeón de 44 años salió desde el pitlane tras un cambio de motor después de tocar fondo en la clasificación y luego se averió en la carrera. El otro auto de Aston Martin, conducido por Lance Stroll, se retiró temprano por un problema de caja de cambios.

Esta es la última carrera cerca de Barcelona por dos años. Volverá en 2028 mientras alterna en el calendario de la F1 con el GP de Bélgica al menos hasta 2032.