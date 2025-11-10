logo pulso
Mundo

Entregan restos de militar israelí

El cuerpo recién entregado por Hamás es de Hadar Goldin, muerto en 2014

Por AP

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
Entregan restos de militar israelí

Tel Aviv, Israel.- Israel confirmó el domingo que recibió los restos de Hadar Goldin, un soldado muerto en Gaza en 2014, cerrando un doloroso capítulo para el país.

El joven de 23 años fue asesinado dos horas después de entrar en pleno apogeo en la guerra de ese año entre Israel y Hamás. La familia de Goldin llevó a cabo una campaña pública durante 11 años para traer a casa sus restos.

El Ejército de Israel determinó desde hace tiempo que Goldin fue asesinado, basándose en pruebas encontradas en el túnel donde fue tomado su cuerpo, incluyendo una camisa ensangrentada y flecos de oración. Sus restos eran los únicos actualmente retenidos en Gaza desde la guerra pasada entre Israel y Hamás.

Los restos de cuatro rehenes tomados en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra actual, todavía se encuentran en Gaza.

La devolución de los restos de Goldin, quien se ha convertido en un símbolo nacional, fue un avance significativo en la tregua mediada por EU, que se ha estancado debido al lento retorno de los cuerpos de los rehenes y los enfrentamientos entre tropas israelíes y milicianos en Gaza.

El dolor de una madre

Leah Goldin, llamó un “pseudofuneral” a instancias de los rabinos militares de Israel. Pero la incertidumbre persistente era como un “cuchillo que constantemente hace nuevas cortes”.

Leah Goldin dijo que devolver el cuerpo de su hijo es un valor ético y religioso, parte del pacto sacrosanto que Israel hace con sus ciudadanos, quienes están obligados por ley a servir en el ejército.

“Hadar es un soldado que fue al combate y lo abandonaron, y destruyeron sus derechos humanitarios y los nuestros también”, resaltó la mujer con dolor.

