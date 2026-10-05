Españoles replican las marchas de protesta

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Madrid, Esp.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inmerso en un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones tras el rechazo del Congreso a dos decretos en materia de vivienda, mantiene abiertos todos los escenarios posibles mientras nuevas marchas recorrieron este domingo varias ciudades del país para exigir soluciones a la crisis.

Sánchez sigue manteniendo contactos este domingo con miembros de su Ejecutivo y de su partido (PSOE) para decidir, tras las manifestaciones por la vivienda que están teniendo lugar en todo el país durante el fin de semana, si convoca ya las elecciones previstas para 2027.

Desde el pasado viernes, cuando el Congreso rechazó, con el ´no´ del conservador PP, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts, los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno, Sánchez ha tenido conversaciones con ministros y dirigentes socialistas para conocer su opinión sobre los pasos que debería dar.

Las manifestaciones para exigir soluciones a la crisis de la vivienda continuaron este domingo, aunque no tan multitudinarias como el día anterior.

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Unas 2.000 personas, según la estimación policial, participaron ayer en la concentración de Salamanca y medio millar desafiaron a la lluvia y asistieron en Badajoz a la manifestación convocada por una vivienda digna.