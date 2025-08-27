Estabilizan bomberos incendio en Oregon

Un incendio forestal que destruyó cuatro viviendas en el centro de Oregon comenzó a estabilizarse el lunes, dijeron las autoridades, mientras que un incendio en la región vinícola del norte de California hasta ahora ha perdonado a algunos de los viñedos más famosos del estado.

La humedad ayudó a los 1.200 bomberos que combatieron el incendio Flat de Oregón, pero aún quedaba trabajo por hacer. El clima seco y caluroso había alimentado una rápida expansión del incendio a través de 88 kilómetros cuadrados de terreno accidentado en los condados de Deschutes y Jefferson desde que el incendio comenzó el jueves por la noche.

“Hay que amar a la Madre Naturaleza. Trajo un poco de lluvia. Enfrió las temperaturas, la humedad relativa subió”, dijo Travis Medema, jefe adjunto de bomberos del estado, en una reunión comunitaria en la ciudad de Sisters. “El incidente, por primera vez en los últimos tres días, realmente está comenzando a estabilizarse”.

Las autoridades dijeron que los bomberos tenían líneas de protección de algún tipo alrededor de todo el incendio, incluidas carreteras, pero el incendio seguía contenido en un 5%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las órdenes de evacuación llegaron a afectar a más de 4.000 hogares, aunque se levantaron para algunas áreas por la noche.

Un aviso de calor estaba vigente hasta el miércoles, y los pronosticadores advirtieron de posibles tormentas eléctricas.